El ministro de Salud, Mario Lugones, conversó con Crónica TV sobre la investigación de la Justicia por la muerte de 100 personas por fentanilo contaminado proveniente de lotes del laboratorio HLB Pharma Group S.A. “Furfaro tiene que recibir su merecido”, afirmó categóricamente.

“Somos querellantes en la causa y el Malbrán actúa como perito, a pedido del juez. Queremos al igual que los familiares que esto se resuelva lo más rápido posible”, enfatizó.

Al referirse a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group S.A, sostuvo que “estamos ante un hecho inédito en la historia de la salud pública argentina”.

Seguidamente, remarcó: “Estamos ante la investigación del fentanilo contaminado fabricado por un grupo empresarial espurio y delictivo comandado por un exconvicto llamado Furfaro, que tiene dos laboratorios: el Ramallo y el HLB”.

Lugones advirtió que “comenzó hace mucho este grupo con el laboratorio Apolo con falsificación de documentos para poder acceder a sustancias controladas”, y aseveró: “Todo esto en algún momento tiene que acabarse. Nosotros vinimos a poner fin a todo esto. El que las hace las paga”.

Al describir al laboratorio responsable de las muertes, el funcionario expresó sin rodeos que “son delincuentes”. A propósito, esbozó: “El medicamento viene en una ampolla. Para que adentro de la ampolla haya una bacteria tuvo que ser fabricado en un ambiente no estéril”.

En cuanto a cómo se inició la investigación, precisó: “En noviembre se investiga al laboratorio Ramallo, no porque lo haya pedido específicamente, sino porque aparece una denuncia por un medicamento que no cumplía con las condiciones. Llega la denuncia al INAME”.

El ministro especificó que “el que hace la denuncia es la ANMAT. Su obligación como laboratorio era retirar las muestras. No lo hizo, por eso tiene una denuncia penal“. Y agregó que “el INAME está bajo sumario. Un sumario secreto desde la ANMAT, para saber qué cosas hizo bien y que cosas hizo mal”.

