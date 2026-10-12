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Argentina vivió un fin de semana largo con días no laborables que volvieron a incentivar a las familias argentinas al turismo interno y a las escapadas de primavera. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.490.400 turistas viajaron por el país.

La cantidad de viajeros creció 3,5% frente al mismo feriado de 2025, lo que reflejó una mejora en la actividad, aunque con diferencias importantes entre destinos.

A pesar del aumento en la cantidad de turistas, la estadía promedio se redujo de 2 a 1,8 días, una caída del 10% interanual. Este comportamiento confirmó la tendencia hacia escapadas más breves, en las que los viajeros buscaron aprovechar el feriado sin extender demasiado su permanencia. La reducción de los días de alojamiento y del consumo terminó condicionando el impacto económico global de la actividad.

Bariloche, con fuerte actividad turística por el fin de semana largo.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $ 116.900, con un incremento real del 5% frente a 2025, descontada una inflación interanual del 22,1%. Sin embargo, el gasto total de $ 313.610 millones representó una caída real del 2,2%.

Respecto de las expectativas iniciales, los mejores resultados se observaron en algunas localidades de Tucumán, Córdoba, Catamarca y Santa Fe, mientras que en la Patagonia sobresalieron Bariloche y Puerto Madryn, ambos lugares con ocupaciones cercanas al 80%. En contraste, destinos como Posadas y algunas regiones del Chaco mostraron un movimiento más limitado. Las diferencias no solo se dieron entre provincias, sino también dentro de cada territorio, donde ciertas localidades concentraron buena parte de los visitantes.

En lo que va de 2026 se registraron ocho fines de semana largos, en los que viajaron 12.939.094 turistas, con una estadía promedio de 2,37 días y un gasto diario promedio de $ 111.282. El impacto económico acumulado alcanzó los $ 3,4 billones.

Lago del Desierto, uno de los imponentes paisajes en El Chaltén.

Patagonia

El Chaltén figuró entre los puntos más atractivos del fin de semana largo en Santa Cruz, en coincidencia con las celebraciones por el 41° aniversario de su fundación. La Capital Nacional del Trekking registró niveles elevados de actividad en el marco de sus propuestas de naturaleza y montaña, donde los visitantes recorrieron senderos hacia Laguna de los Tres, Laguna Capri y Loma del Pliegue Tumbado, además de los circuitos del Lago del Desierto con vistas al cerro Fitz Roy.

El movimiento turístico provincial también alcanzó a Puerto Deseado, con recorridos paisajísticos, excursiones náuticas y propuestas gastronómicas.

En El Calafate, la ocupación hotelera y parahotelera superó el 70% de la capacidad habilitada. Entre sus principales atractivos de naturaleza se destacó el Parque Nacional Los Glaciares con las visitas al glaciar Perito Moreno, complementadas con recorridos por el Centro de Interpretación Histórica.

El gasto promedio diario en Santa Cruz se estimó en $ 130.000 por turista y la permanencia rondó las dos noches, en un contexto de escapadas cortas y decisiones de viaje de último momento.

El flujo de visitantes se extendió hacia Los Antiguos, Puerto San Julián y Lago Posadas, impulsado por la Ruta Provincial 41 y los circuitos vinculados con la Cueva de las Manos. En Puerto Santa Cruz se ofrecieron recorridos por el estuario, avistajes de fauna marina en el Parque Nacional Monte León, visitas a la pingüinera de Punta Entrada y circuitos históricos, mientras que Río Gallegos complementó la oferta con actividades culturales y artísticas en espacios públicos.

Puerto Madryn, un atractivo para el turismo de naturaleza.

En Chubut, la ciudad de Puerto Madryn registró una ocupación general del 80% en los establecimientos relevados y una estadía promedio de entre dos y tres noches. Los apart hoteles alcanzaron el 100% de ocupación, los hoteles el 81%, las viviendas turísticas y los complejos el 80%, y las hosterías y cabañas el 59%. La actividad incluyó la feria Con Sabor a Madryn, una edición especial de Madryn Comestible Oktober Fest, funciones en el Espacio INCAA, espectáculos en el Teatro del Muelle, presentaciones literarias, visitas guiadas a la planta de Aluar, exposiciones en el Museo Municipal de Arte, avistajes de ballenas francas australes y excursiones a Península Valdés.

En Neuquén, la provincia presentó una amplia agenda distribuida entre destinos cordilleranos, el norte neuquino y el Alto Valle. Villa Traful inició el feriado con reservas entre el 70% y el 80%, impulsadas por la competencia Traful Bike, con una estadía promedio de dos noches. En Zapala se desarrolló la 18ª Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, en Villa Pehuenia-Moquehue el encuentro ¡A la mesa!, y en Huinganco y Andacollo la décima edición del Trail del Viento, junto a actividades por la floración de tulipanes.

La oferta neuquina sumó la Fiesta Regional de la Parición en Chorriaca, el Homenaje a la Mujer Rural Campesina en Las Lajas, la Feria Regional del Libro y el encuentro Vino a la Montaña en San Martín de los Andes, espectáculos en Villa La Angostura, la Fiesta Árabe en Junín de los Andes y recorridos por la Península Hiroki en Neuquén capital. Entre los atractivos naturales destacaron el circuito de los Siete Lagos y los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi.

En Río Negro, Bariloche se destacó con un nivel de ocupación informado del 80%, impulsado por sus atractivos naturales y la realización del encuentro gastronómico Bariloche a la Carta, que reunió a más de 90 establecimientos y una feria en el Centro Cívico. En la región cordillerana, El Bolsón registró una ocupación del 65%.

El movimiento rionegrino llegó al Valle con un 70% de ocupación, a Playas Doradas con un 70% y a Las Grutas con un 65%. En Las Grutas se realizó el Encuentro Turístico en Moto con caravanas hacia Puerto del Este y San Antonio Oeste. En la playa Las Conchillas de Puerto del Este se desarrolló la Fiesta Nacional de las 6 Horas del Pejerrey, con recorridos por museos municipales en San Antonio Oeste, excursiones al Circuito Chico y paseos por el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Ushuaia, Tierra del Fuego, tambien fue visitada el fin de semana largo.

En Tierra del Fuego, Ushuaia registró una ocupación hotelera y parahotelera del 61%, con un gasto promedio diario de $ 330.000 por turista y una estadía de tres días. La actividad estuvo vinculada con los festejos por el 142° aniversario de la ciudad, con un desfile cívico-militar en la avenida Maipú, el Paseo de Emprendedoras Ushuaia Cumple en la Casa de la Mujer y una paella popular en Plaza Malvinas para la cual se previeron 15.000 porciones. Los recorridos principales incluyeron el Parque Nacional Tierra del Fuego, excursiones por el Canal Beagle y paseos por el centro histórico.

En el centro de la isla fueguina, Tolhuin sumó movimiento con las celebraciones por su 54° aniversario, el paseo Hecho con el Corazón, y recorridos por el lago Fagnano, el lago Escondido y las reservas naturales Laguna Negra y Río Valdez. En Río Grande se desarrolló el encuentro artístico El Arte del Movimiento y actividades en la costa atlántica.

En La Pampa, la actividad estuvo acompañada por propuestas culturales, recreativas, comerciales y de naturaleza en Santa Rosa y General Pico. En Santa Rosa se realizó la Feria del Día del Manualista en la Plaza San Martín, actividades en el Parque Laguna Don Tomás y una propuesta participativa en el Parque Lineal para depositar recuerdos en una Cápsula del Tiempo que se abrirá en 2042.

En General Pico se destacó la primera Feria de la Construcción y el Hábitat, un encuentro de bandas en el Paseo Ferroviario, el Festival GRITA y una peña folklórica de Raíz Criolla. Realicó recibió un encuentro internacional de ciencia y tecnología. Entre los atractivos permanentes sobresalieron la Reserva Provincial Parque Luro con su histórico Castillo, los espacios recreativos de Toay y los paisajes del oeste pampeano.