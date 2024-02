Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royon y los Gobernadores de Salta, Jujuy, San Juan y Catamarca presentaron en Berlín el activo minero argentino como factor de de-risking en el Primer Encuentro Argentino-Alemán de Minerales Críticos. Garantías soberanas, Instrumentos financieros, y Fondos específicos para el desarrollo de nuevas inversiones en la minería argentina fueron ejes de la jornada de negocios.

La Secretaria de Minería y los gobernadores Carlos Sadir de Jujuy, Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca y Marcelo Orrego de San Juan arribaron a Alemania con una delegación de empresas argentinas y junto al presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola y en modalidad virtual, Eduardo Marquina por el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), presentaron las capacidades de nuestro país como proveedor seguro, confiable y sostenible de la industria minera y de minerales críticos ante una audiencia presencial de más de 140 inversores, políticos y referentes del sector minero y de la transición energética alemana.

La jornada de negocios – organizada por la Embajada Argentina en Alemania – Cancillería Argentina y la Secretaría de Minería de la Nación, junto a la Asociación Alemana de Materias Primas y Minería en el Extranjero (FAB), el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales Alemán (BGR) y la Agencia Alemana de Recursos Minerales (DERA) – tuvo por objetivo presentar los activos argentinos para integrarse a la cadena global de transición energética a partir de sus recursos y capacidades técnicas y humanas, y consolidar a la Argentina como proveedores seguros y sostenibles para el mercado alemán y europeo a partir del agregado de valor argentino a través en la industria minera y de minerales críticos.

Exposiciones. La secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón, junto a los los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca, Carlos Sadir de Jujuy, Gustavo Sáenz de Salta y Marcelo Orrego de san Juan.

La delegación Argentina estuvo integrada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las empresas Mc Ewen – Proyecto Los Azules; Lithium Argentina – Planta en Cauchari-Olaroz y proyecto Cauchari Olaroz etapa 2 y Pastros Grandes ; e Integra Capital-Proyectos de litio en Jujuy, Salta y La Rioja, proyecto Jama y nueva adquisicion de proyecto Los Helados y Lunahuasi.

Las empresas expusieron en un “pitch” de inversión sus principales proyectos en Argentina a los inversores y fondos financieros alemanes y europeos. De forma virtual también participaron: Pan American Energy y sus nuevas líneas de trabajo con proyecto mineros de litio, Litica Resources, proyectos de litio en Jujuy y Salta, puntualmente destacaron proyecto Rio Grande en la Puna salteña, First Quantum- Taca Taca proyecto de cobre en Salta, Lundin Mining proyecto Jose Maria, y Lake Resources – Proyecto Kachi en Catamarca.

En encuentro visibilizó frente al mercado germano, ávido de diversificar proveedores en sectores críticos ligados a la transición, la determinación de las provincias argentinas para integrarse en cada uno de los segmentos de la cadena global de valor del cobre, litio y baterías, destacando que todos los estudios confirman que en el corto plazo Argentina se va a transformar en el tercer productor de litio a nivel global, para lo cual el gobierno nacional así como los provinciales ya trabajan en consolidar una dinámica productiva que, a partir de la inversión privada, impulse las cadenas de valor de este mineral a partir de la transferencia tecnológica, mejores estándares y prácticas de sustentabilidad ambiental y contratos para financiar la construcción de proyectos con garantía en productos de cobre y litio.

Anuncios de Acuerdos de Compra y Financiamiento alemán

Acompañados por la Secretaria Federal de Finanzas y Clima de Alemania, Dra. Franziska Brantner, los Gobernadores de las provincias de la mesa del litio, la Secretaria de Minería de la Nación y el Embajador de Argentina suscribieron el convenio de cooperación entre la empresa EUSATI del grupo DROEGE y las provincias argentinas, con el objetivo estratégico de producir litio con los más altos estándares de sustentabilidad, y de planificar el desarrollo de la cadena de valor del mineral en la Argentina para el mercado europeo. Este convenio es un compromiso de compra de una de las mayores importadoras de materiales críticos de Europa para avanzar en la adquisición de 20.000 toneladas de Carbonato de litio argentino, el cual será procesado en nuestro país permitiendo de esta manera la transferencia de tecnología y el agregado de valor y capacidades argentinas.

Asimismo, en el marco del encuentro, la Secretaria de Minería y los Gobernadores anunciaron junto a Brantner la decisión del gobierno alemán de mejorar las condiciones de las garantías de inversión para proyectos en Argentina, una clara muestra de la decisión de Alemania de avanzar en una asociación estratégica con nuestro país en materia energética. Previo a esta decisión las empresas alemanas, los proyectos en Argentina no contaban con dichas garantías, limitando la posibilidad de que las empresas ampliarán sus carteras de inversión a nuestro país. A través de estos nuevos incentivos, el gobierno federal busca reducir ciertos riesgos concentrados que limitaban la concesión de garantías a países de mayor riesgo (<6 OCDE). Estas mejores condiciones impulsan a las empresas alemanas a realizar nuevas inversiones en mercados como el argentino en los que han estado poco activas hasta el momento en sectores críticos para la industria alemana con el objeto de promover activamente la diversificación de proveedores.

En la misma línea KfW, banco de desarrollo alemán que trabajó con la Argentina en el desarrollo de proyectos de energía renovable en el marco de programa Renovar, anunció instrumentos financieros para proyectos mineros en Argentina, lo que sumado a las garantías anunciadas por el Gobierno Federal alemán en el marco de la Conferencia permitirá impulsar significativamente las inversiones de las empresas alemanas en nuestro país.

Adicionalmente, los parlamentarios presentes subrayaron la próxima aprobación por parte del parlamento Federal de un Fondo de Materiales Críticos que beneficiará proyectos de inversión en el mismo sector, destacando la complementariedad del mismo con el programa Global Gateway a nivel europeo.

Presentaciones durante la Conferencia

Durante la apertura el Embajador Brun resaltó la determinación de “ser protagonistas de cadenas de valor en la que la República Argentina – a través de la riqueza, la experiencia y capacidades de sus provincias- es clave”. Brun resaltó “creemos en una asociación estratégica con Alemania, porque y Alemania conoce el valor de los términos responsabilidad social empresaria, agregación de valor, y transferencia tecnológica. Se trata de esas raras sumatorias en que 1+1 es mucho más que 2. Una ecuación en la que Argentina -a través de sus activos federales- puede, debe y quiere ser parte de la solución”.

La Secretaria Royón presentó el cuadro de situación y perspectivas de la minería en nuestro país, a partir de los principales lineamientos de la política minera argentina, incentivos para la inversión privada, el encuadre legal, la infraestructura argentina y la capacidad argentina para impulsar una minería sustentable a partir de los altos estándares ambientales y sociales que tiene Argentina y que, por otro lado, además cuenta con un gran potencial para producir energía a partir de energías renovables como la solar. La Secretaria destacó que “sin minería no hay transición energética posible” e invitó a “los inversores alemanes a trabajar en conjunto con el Estado Nacional y los Gobiernos Provinciales para impulsar desarrollo de proyectos mineros que aprovechen las capacidades técnicas, científicas y de infraestructura argentinas para impulsar una minería sostenible y competitiva”.

Se resaltó que Argentina viene trabajando diferentes regímenes enfocados en la minería para permitir la inversión y garantizar el acceso a divisas para el pago de capital e intereses, para el pago de dividendos y también para disponer de las divisas generadas por las exportaciones. El Nuevo Régimen de Incentivo a las Inversiones otorga más beneficios y más mecanismos de promoción, por ejemplo impuesto a las ganancias baja al 25%, permite una amortización en dos años, soluciona un mecanismo de devolución del IVA con un bono, baja a cero los derechos de exportación, también otorga la disponibilidad y las garantías del tipo cambiarias.

La Secretaria destacó que el año pasado nuestro país exportó US$ 4.000 millones, hasta el 2030 esto puede estar rondando los US$ 20.000 millones, en un escenario conservador. Este escenario puede ser aún más optimista y llegar a los US$ 25.000 millones si se logra la construcción de los proyectos de cobre. Argentina se presenta como un país con un gran potencial para realizar estudios de exploración en sus provincias, dado que más del 70% de su territorio aún se encuentra inexplorado.

Presentación de los Gobernadores de las Provincias mineras argentinas

Ante la audiencia convocada por la Embajada Argentina en Berlín del universo empresario, de bancos, fondos de inversión y de entidades de cúpula (Asociación de Industria de Alemania BDI y la Asociación de la Industria Automotriz), los Gobernadores de Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan presentaron el encuadre legal, los incentivos y el potencial de sus provincias para el desarrollo de proyectos mineros, transmitiendo el compromiso de Argentina para consolidarse como un proveedor seguro y confiable en el naciente mercado global de la transición energética a partir de desarrollo de nuevas capacidades productivas en las provincias que son origen del recurso.

El Gobernador Sáenz de Salta destacó el lugar de la provincia como destino preferencial en materia de inversiones de Litio y Cobre, y subrayó la larga tradición en materia de seguridad jurídica y económica que hacen al clima de negocios para impulsar la inversiones. Hizo énfasis en la capacidad de su provincia para desarrollar proyectos mineros sustentables y con agregado de valor local a partir de las capacidades salteñas en cuanto a infraestructura, mano de obra capacitada y proveedores para afrontar las nuevas inversiones mineras.

A continuación el Gobernador Sadir de Jujuy explicó las ventajas competitivas con las que cuenta su provincia en materia de inversiones así como el posicionamiento de Jujuy al a vanguardia de la minería verde a partir de la utilización de energía renovable para el sector, contando con una planta fotovoltaica de 300 MW con proyecto de expansión a 500MW cercana a la producción minera. También explicó en detalle el trabajo de su gobierno en materia de licencia social y cómo ayuda esto a las empresas que allí se radican.

La provincia de San Juan hoy está en el centro de los planes de negocios alemanes a partir del proyecto Josemaría y otros como Proyecto Los Azules de McEwen. Esto fue resaltado por su Gobernador Orrego, quien recordó la importancia de la licencia social en la explotación minera así como la importancia de la seguridad jurídica y reglas de juego claras que permitan seguir atrayendo nuevas inversiones. Para finalizar recordó el enorme potencial de la explotación de sobre en la provincia que hoy cuenta con 8 proyectos avanzados de los cuales 5 se encuentran en San Juan, lo que la posiciona como referente mundial en el tema.

Para finalizar, el Gobernador Raúl Jalil presentó el alto potencial geológico minero de la provincia de Catamarca, recordando que en materia de litio es una de las principales provincias exportadoras y cuenta con enorme potencial en el mercado del cobre para nuevos esquemas de fomento y desarrollo minero. El Gobernador destacó la importancia de la Mesa del Litio que integra su provincia junto a Salta y Jujuy y que les ha permitido desarrollar las inversiones en el sector hasta alcanzar un mercado maduro, con reglas claras y abierto a la inversión que impulse el agregado de valor argentino.

Encuentros Bilaterales

En el marco de esta Conferencia la Secretaria, los Gobernadores mantuvieron una serie de encuentros bilaterales con actores del sector público y privado alemán y europeo con el fin de abordar las sinergías existentes y potenciales entre los dos países en el sector de la minería y la transición energética; los principales proyectos de inversión con alto grado de maduración y capacidad de abastecimiento en el corto plazo de litio y cobre de las Provincias Argentinas; las tecnologías de extracción existentes, así como las de última generación como la extracción directa de litio.

Se destacaron las reuniones de trabajo con los CEO de las empresas alemanas Aurubis, Power&Co., EUSATI, Deutsche E-Metalle, con el objetivo de analizar los actuales proyectos de las empresas en argentina, así como el prospecto de inversiones en nuestro en materia de extracción directa de litio, la capacidad de abastecimiento de litio y cobre junto a la demanda alemana para diversos minerales críticos y la capacidad de las provincias argentinas para abastecerla.

También tuvieron lugar reuniones con los fondos soberanos de inversión alemanes KfW, la Asociación Federal de la Industria Alemana y la Asociación Alemana de la Industria Automotriz con quienes se analizaron potencial financiamiento para proyectos de minería en las provincias argentinas, así como encuentros con la Cámara Alemana de Industria y Comercio y las Sociedad Alemana de Activos con quienes se analizaron potenciales sinergías con las provincias y nuestro país en materia de minería y transición energética.

Los empresarios argentinos desarrollaron en paralelo reuniones con contrapartes alemanes del lado de la demanda y con potenciales socios tecnológicos.

Cooperación entre Servicios Geológicos

Con el fin de desarrollar y fortalecer la cooperación en el ámbito de los recursos minerales entre los institutos de los servicios geológicos nacionales, se establece un intercambio entre las autoridades, en vistas de avanzar en el establecimiento de un convenio de cooperación para la realización de estudios de exploración minera en territorio argentino. El objetivo es la identificación de nuevos depósitos minerales.

Comunicado Conjunto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros

En el marco de la visita a la República Federal de Alemania, el Presidente de CAEM, Roberto Cacciola, declaró que:

La transición energética global presenta una oportunidad única para Argentina para impulsar el desarrollo industrial, minero, tecnológico, servicios y territorial. En un mundo que avanza hacia una matriz energética baja en emisiones de efecto invernadero, el litio se ha convertido en un recurso crítico para las estrategias de transición energética. Las amplias reservas de litio de Argentina, al ser desarrolladas, ofrecen la posibilidad de utilizar este producto como un motor de desarrollo económico y social. La industria del litio tiene un alto y positivo impacto local en todas las etapas de la actividad minera, incluyendo exploración, construcción y producción. A efectos de materializar las inversiones para producción que se están dando en el país es esencial el dialogo público-privado para el armónico desarrollo del sector, de manera sustentable y responsable, generando empleo y formando recursos humanos.

Por ello, la CAEM, en representación de sus empresas asociadas dedicadas al desarrollo y producción de proyectos de litio, expresa su disposición a satisfacer la demanda de carbonato de litio a potenciales clientes que decidan industrializar en Argentina. Hoy Argentina exporta todo lo producido dado que aún no se producen cátodos ni baterías en el país. Dicha cantidad será, en condiciones de mercado libremente acordadas, siempre que se informe la demanda en firme de producto con la antelación debida para establecer los contratos de venta correspondientes.

La Conferencia de Minería y Minerales Críticos se enmarca en una visita de la delegación argentina de 48 horas a Berlín durante la cual Royón, los Gobernadores y los empresarios que asumen el esfuerzo de hacerse presentes por primera vez en el mercado germano, están desarrollando una agenda vinculada con la asociación estratégica entre los gobiernos y las empresas de ambos países. Esta agenda continúa el viernes 2 con nuevas reuniones de negocios con empresas e inversionistas europeos, así como encuentros bilaterales con referentes de cúpula y políticos alemanes del área de minería y energía en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Parlamento alemán. En el palacio legislativo la Secretaria y los Gobernadores expondrán los principales lineamientos del desarrollo minero nacional y provincial ante la Comisión de Economía Federal en la que estarán presentes 34 legisladores responsables directos de la estrategia energética de Alemania.