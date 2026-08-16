Santi Talledo estuvo presente en “PH, Podemos Hablar” (Telefe), programa conducido por Andy Kusnetzoff, donde habló sobre su sexualidad en la adolescencia y se refirió a los problemas de salud que enfrentó.
“La sexualidad tuvo mucho que ver, pero, sobre todo, la salud mental que yo tenía muchísimos problemas de chico; había mucha incomprensión, en esa época, de lo que me pasaba a mí a nivel psicológico y psiquiátrico… El bullying que sufría por put*, porque tampoco entendía esta cosa del “bicho raro” que estaba todo el tiempo en dirección o que me tenían que sacar del colegio”, confesó.
A lo que el conductor, le preguntó si luchó contra ese sentimiento y, Talledo, expresó: “Yo no quería ser gay y tenía claro que no iba a serlo, sabía que iba a conseguir una mujer, me iba a casar y tener hijos. Me crie en un ambiente muy machista y tenía un discurso muy homofóbico. Yo, de pibe, decía ‘si yo quiero ser gay no va a ser fácil, el mundo es una mier*, va a ser un laburo demasiado grande y no sé si estoy preparado mentalmente’; de chico tuve muchos problemas de salud mental, y,dije ‘quiero poner mi vida por encima de mi sexualidad’”.
“Siempre está esta cosa de varones de que “maricón” es un insulto al débil. Yo creo que, cuando era muy chico, no era consiente de la sexualidad y yo tenía una libertad muy grande, que yo me acuerdo el día que se me rompió. Empecé a ver que la gente me miraba distinto, que me jodía, me burlaban… ahí, empecé a entender que hay algo de mi sexualidad que es distinto, que la gente me lo está haciendo ver, que yo no estoy bien con esto que siento”, recordó.
Ante una pregunta de Lizy Tagliani, Santi, comentó: “Yo creo que la atracción hacia otros hombres estaba muy oculta, yo creo que había tantas capas que me había puesto de negación por no serlo. Yo me lo había prometido a mí, dije ‘tengo una familia, me olvido de esto y ya está’, prefería eso a enfrentarme a todo lo otro. No podía, ni siquiera, decirlo en voz alta conmigo mismo, solo estaba en mi cabeza”.
Entonces, Andy le consultó cuándo fue que se hizo cargo de este tema y, el invitado, compartió: “Yo empecé con problemas de salud mental ya excesivos, al borde de casi internarme: ataques de pánico, fobias, tenía todo la verdad, no podía salir, no podía comer, tenía anorexia nerviosa, real, al borde de que me internen. Mis viejos, por suerte, me brindaron las herramientas que pudieron, porque tampoco sabían mucho del tema, es lo que les agradezco siempre a mis viejos. Yo, de chico, no tenía a nadie que hablase de este tema”.
“Yo lo digo siempre, a mí una vez cuando yo me cambié de colegio porque sufría un montón de bullying por la salud mental también, a mí no es que me salvó pero una profesora un día me tuve que ir porque estaba en medio de un ataque de pánico, pensé que me moría y me tuvieron que ir a buscar. Ella sentó a mis compañeros y les dijo ‘¿ustedes saben lo que le pasa a Santiago?’ y claro, nadie sabía lo que me pasaba, entonces ella les dijo ‘él tiene ataques de pánico, le pasa esto, tiene depresión’”, reveló Talledo.
Y compartió: “Al otro día, que nunca hubiese pasado, vienen mis compañeros de colegio y me dicen ‘perdón, lo que podamos hacer para ayudarte acá estamos’ y nunca más me jodieron. No tenían ni idea y yo no podía explicarles lo que me pasaba porque yo estaba lidiando con sobrevivir”.
Posteriormente, Benjamín Vicuña aprovechó el frente a frente para preguntarle a Santi: “¿Cómo vivís la exposición, tus expectativas? ¿Cómo te ves en 10 o 15 años más? ¿Lograste una estabilidad emocional? ¿Crees que esos problemas que te quitaban el habla y la angustia ya es un territorio domado? ¿Cómo te ves hoy?”.
Sin dudarlo, Talledo confesó: “Nunca es un tema superado del todo, creo que es algo que viene conmigo. El año pasado tuve una recaída muy grande. Yo creo que voy adquiriendo herramientas y voy viviendo un poco mejor. Pero la salud mental tiene un poco eso, que a veces te sorprende o te da un hachazo en medio de la nada, eso es lo complicado pero creo que ya me amigué un poco con eso. Y creo que es parte de una historia mía que también me hizo poder hacer las cosas que hago hoy”.
“Incluso mi presente es muy bueno, pero muchas veces tuve que renunciar, yo trabajo desde los 17 en la tele y tuve muchas oportunidades que tuve que decir que no porque no estaba apto mentalmente para hacerlas. Me pasó que me han dicho productores ‘mirá que es esta oportunidad o no te va a pasar nunca más, es un tren que pasa una vez’. Y fue una frase que, yo con 17, me cagó a palos, porque dije ‘bueno, se terminó, evidentemente yo tengo una limitación psicológica o psiquiátrica que no puedo quizás estar expuesto o hacer esto’. Lo bueno fue un poco esa resiliencia de decir, ‘che, no, esto es lo que a mí me apasiona’”, recordó el invitado.
Entonces, Santi, compartió: “Para mí lo más importante es haber aprendido a decir que no, porque a veces uno por estar en un buen momento, por tener que aprovechar esa oportunidad, hace las cosas no estando preparado para hacerlas”. Y contó: “Había muchos eventos sociales o trabajos que tenía que hacer y para mí salir de mi casa, subir al auto y agarrar Panamericana… Yo le digo ‘el síndrome de ruta’. Cuando yo voy por un lugar que sé que en el medio no tengo retorno, ni para adelante ni para atrás, me desespero. Yo digo, si me pasa algo en la mitad de la Panamericana, me muero acá”, reveló frente al conductor y sus compañeros.
Rápidamente, confesó: “Entonces, agarraba el auto, Panamericana, ataque de pánico, volvía a mi casa y cuando llegaba ya estaba perfecto. He hecho eso 15 veces, era una desesperación, ‘boludo, ¿no podes domar la cabeza y entender que llegas a tu casa y se te está pasando todo?’. Y no podía, se me dormía el brazo, sentía que chocaba, entonces era una desesperación”.
Finalmente, Santi recordó lo que le había dicho un productor, y, afirmó: “El tren pasa varias veces y, siento, que es un buen mensaje para la gente joven”.
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