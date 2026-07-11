Nicolás Occhiato y Florencia Peña habrían retomado el diálogo tras la polémica que terminó con la salida de la actriz de “Luzu TV”, luego de la difusión de una información errónea sobre el padre de Lionel Messi; aparentemente, las conversaciones abrieron la posibilidad de un acercamiento que desactivaría, al menos por ahora, el conflicto judicial.

La versión fue dada a conocer por Luis Bremer en Lape Club Social.“Hay paz en medio de una negociación que iba hacia una demanda millonaria; hubo un mediador, que es Alejandro “Marley”; Occhiato acepta un nuevo contrato con Flor Peña por varias razones, entre ellas, las tendencias en las redes”, explicó el periodista.

También, Bremer brindó detalles sobre cómo evolucionó el vínculo entre ambos en los últimos días. “Aceptó esta llamada, hablaron bien; la primera, no fue en buenos términos; ayer hubo varios mensajes de Whatsapp y podría volver “El show del verano” durante el Mundial”, indicó, dejando abierta la puerta a un eventual regreso del ciclo de streaming junto a Marley.

Más adelante, el periodista aclaró el estado actual de las negociaciones. “No hubo acuerdo, pero sí un acuerdo de posiciones”, reveló.

La información fue respaldada por Natalie Weber en “Intrusos” (América TV), quien aseguró que, la actriz, no tiene intenciones de avanzar con una batalla judicial. “Flor no quiere llegar a ningún juicio ni pedir ese monto de dinero; están en comunicación y hay una probabilidad de que se reincorpore a Luzu”, cerró.

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