El debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió uno de sus momentos más tensos cuando, Andrea del Boca, se enfrentó a las dudas de varios analistas sobre las caídas que sufrió dentro de la casa; el intercambio fue escalando hasta que, Santiago del Moro, defendió a la actriz.

Todo comenzó cuando, la exjugadora, defendió lo que había ocurrido dentro del reality y descartó cualquier tipo de actuación. “Nadie va a actuar una cosa así”, indicó.

Sin embargo, Gastón Trezeguet intentó retrucarla. “No, Andrea, yo pensé que vos acá me ibas…”, alcanzó a decir antes de ser interrumpido por el conductor. “Perdón, un minuto, Gastón. Hay compañeros que no han preguntado todavía, chicos. Respeten un poco al compañero”, pidió, Del Moro, para ordenar el debate.

Lejos de entrar en una discusión, Andrea sostuvo su postura y explicó cómo vivió el episodio. “No puedo cambiar la opinión de los demás”, lanzó; luego, recordó la segunda caída que sufrió dentro de la casa. “Después, me volví a caer y, enseguida, dije: ‘Estoy bien’, porque estaba bien, fue un golpazo, pero no sentía nada roto”, aseveró.

En este marco, Del Moro tomó la palabra y realizó un fuerte descargo en defensa de la participante; si bien reconoció que, alrededor de Gran Hermano, suelen aparecer todo tipo de teorías y especulaciones, dejó en claro que había un límite que no estaba dispuesto a cruzar. “Andrea, déjame aclarar algo: yo, por parte del programa oficial de este certamen televisivo, de esta competencia que es Gran Hermano, entiendo todo tipo de teorías conspirativas, es parte del programa; ahora, que ya nosotros desde acá, desde el programa oficial, dudemos de la caída de ella cuando hubo un equipo que la pasó horrible, que se asustó, hubo médicos, ambulancias que se movilizaron, cuando casi se mata, porque la primera reacción, cuando vimos todos esos materiales, fue ‘se mató'”, remarcó.

Ante esas palabras, Trezeguet aclaró que él nunca había puesto en duda el accidente. “Yo no hablé de la caída nunca”, respondió.

Quien sí admitió haber desconfiado fue Mariana Brey. “Yo lo mencioné, lo aclaro nuevamente, no tengo problema; puedo decir las cosas diez veces, si no se entienden; yo hablé de lo que inicialmente ocurrió, pero no hablo solamente de la caída, hablo de la caída y de la cantidad de cosas que sucedieron dentro de la casa”, explicó.

Del Moro fue al hueso y le hizo una pregunta directa: “¿Vos no le creíste la caída?”. Sin vueltas, la periodista, contestó: “Inicialmente, cuando se cayó, no”.

En medio del intercambio, también intervino Ceferino Reato, quien expresó su incredulidad frente a esa teoría. “¿Cómo se va a caer a propósito?”, indicó.

La respuesta del conductor fue contundente y marcó el cierre del debate. “Nosotros, si acá ya no creemos, estamos mal”, comentó, y , mirando nuevamente a sus panelistas, insistió: “Pero no creés en semejante caída, ¿vos creés que alguien pueda actuar una caída así?”, cerró.

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