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La renuncia de Paula Chaves a “Tapados de laburo” (Olga) fue anticipada por Yanina Latorre en “Sálvese Quien Pueda” (América TV); luego, la propia modelo la confirmó al aire; más tarde, en diálogo con el programa mencionado anteriormente, Paula explicó los motivos de su decisión.

“Tengo por delante un montón de viajes y proyectos dando vueltas; también, tengo un proyecto con “Olga”… Se terminó, acá, el programa diario”, expresó y, además, dejó en claro que su vínculo laboral con el canal continúa.

“Hay un proyecto con “Olga” que ya hicimos el año pasado, que fue “Banquete”, con Pedro y unas parejas; no es diario. Siempre hay cositas, ofrecimientos. A mí me encanta “Olga”, afirmó.

Respecto de su salida de “Tapados de laburo”, explicó: “No quería empezar a faltar y decidimos en conjunto ponerle fin ahora”.

Por otra parte, reveló que analiza nuevas propuestas laborales. “Tengo otras cosas dando vueltas, en la tele, pero no puedo decir nada porque está muy verde”, comentó.

Consultada por los rumores que indicaban que Araceli González podría reemplazarla, respondió. “No sé quién me va a reemplazar; el programa sigue, obviamente”, cerró.

Los sorprendentes detalles sobre la salida de Paula Chaves de “Tapados de laburo”

Luego de escuchar la entrevista que Chaves brindó a SQP, Latorre compartió su opinión y sumó información sobre la inesperada salida de la conductora.

“Para mí, ella se fue de este programa porque nunca quedó cómoda después de todo lo que pasó con Topa y la marcha de La Cámpora”, indicó la comunicadora.

Además, agregó otro factor que, según ella, influyó en la decisión. “El programa, este año, bajó mucho en números”, reveló.

Sobre el nuevo proyecto que Paula desarrollará en “Olga“, Latorre, señaló: “Sí, es verdad que ella tiene un tema con los hijos y, el otro formato, no es diario”.

Finalmente, se refirió a la búsqueda de una reemplazante: “A Araceli González le ofrecieron la conducción, pero no cerraron; el año que viene tendrá su programa en Olga”.

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