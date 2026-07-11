Sofi Martínez mostró su hogar en Buenos Aires y permitió descubrir cómo, cada espacio, refleja su estilo de vida ligado al deporte y a su rutina profesional; el recorrido reveló ambientes pensados para combinar practicidad y comodidad, con detalles que transmiten su identidad y su amor por la actividad física.

Durante un room tour en la cuenta de YouTube de la Agusneta, la periodista mostró un espacio que refleja su vínculo con el fútbol y su estilo de vida, con ambientes funcionales y detalles personales que lo convierten en un lugar único; cada sector se destaca por tener un estilo definido y transmitir la pasión que la acompaña en su carrera y en sus hobbies.

Al ingresar a la propiedad, el living se presenta como el centro del departamento; allí, se destaca un sillón en forma de L; la pantalla grande convierte el ambiente en una sala ideal para ver fútbol o películas, como ella misma lo describió, mientras que la luz natural y el balcón aportan calidez; en ese espacio, también aparecen elementos deportivos discretos.

Uno de los sectores que más le llamó la atención fue el cuarto que destinó para las pelotas de fútbol; según confesó, durante distintas actividades relacionadas con su trabajo fue adquiriendo balones de eventos destacados, como la final de la Champions League hasta los Juegos Olímpicos.

El recorrido siguió por un pasillo que condujo al vestidor con camarín, que tiene la presentadora antes de ingresar a su habitación; el espacio se destaca por ser un ambiente práctico, aunque ella mencionó que está muy desorganizado porque no se hace tiempo para acomodar. “Mi mamá no estaría muy feliz con esta parte”, lanzó, entre risas; allí, se encuentran prendas de uso diario, perfumes y accesorios que forman parte de su rutina profesional.

El museo de camisetas que tiene Sofi Martínez en su propia casa

La habitación principal se distingue por el museo de camisetas, considerado el sector más icónico del departamento; dentro de un mueble color madera claro, Martínez guarda una amplia colección de camisetas, desde ediciones retro para salir hasta piezas de clubes europeos, equipos argentinos y camisetas firmadas por jugadores; cada prenda tiene una historia, desde partidos internacionales hasta recuerdos de viajes y coberturas; la cama y la televisión completan el ambiente, que combina descanso con memoria deportiva.

Entre las camisetas se encuentran modelos retro y actuales, con referencias a equipos como Chelsea, Real Madrid y Aston Villa, además de conjuntos argentinos como Belgrano, Talleres y la selección nacional; algunas piezas fueron señaladas por la periodista como prendas que luciría para salir con amigos antes que para usarlas en un partido de fútbol; el museo se convierte en un espacio que conecta a la perfección su trayectoria y su pasión.

El recorrido mostró, también, cómo Sofi Martínez organiza su hogar de manera práctica, sin buscar una estética rígida; los ambientes transmiten autenticidad y se adaptan a su rutina de viajes y trabajo; ka periodista mencionó que, aún, planea realizar cambios en muebles y detalles, lo que refleja que el departamento está en constante evolución.

Sofi Martínez mostró su hogar en un recorrido que permitió conocer espacios diseñados para acompañar su rutina profesional y personal. Cada ambiente refleja su vínculo con el deporte y con su estilo de vida, desde los detalles más prácticos hasta los rincones dedicados a sus colecciones.

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