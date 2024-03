El ministro del Interior, Guillermo Francos, cuestionó a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, por dar el visto bueno para debatir el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei en la Cámara alta: “Tal vez haya sido un un error ceder a esa presión“.

En declaraciones radiales, el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) cruzó a la vicepresidenta: “No veo segundas intenciones. Tal vez haya sido un un error ceder a esa presión, no más que eso“.

“No redacté el comunicado, no sé cuál es la intención si hay de comunicar algo en ese sentido, no creo que haya habido intensión de la vicepresidente, sí un error haber incluido este tema, pero no una intensión de dañar al Gobierno”, insistió el titular de la cartera de Interior.

Las declaraciones de Francos surgen después de que la Oficina del Presidente señalara su preocupación “por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta“.

El ministro del Interior, sin embargo, cuestionó las críticas desmedidas y las especulaciones que recaen sobre Victoria Villarruel por su accionar en el Senado.

“No me parece este tipo de especulaciones sobre el inicio del Gobierno. Hay presiones en el Senado para incorporar el tratamiento del DNU en el temario de la sesión de esta semana y que la presidenta Villarruel podía haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar ese punto“, señaló.

Sobre la posición de los legisladores, especialmente la de el bloque de Unión por la Patria (UP), Francos señaló que “quienes intentan desestabilizar al gobierno son los senadores del kirchnerismo”. Y agregó que con su decisión afecta por ejemplo a la ley de alquileres y la “relación de propietarios e inquilinos que estaba tendiendo a encarrilarse”.