Pablo Grasso confirmó que se suspendió el TN en Río Gallegos y que si no apuran la obra del aeropuerto no habrá festival aniversario El intendente explicó que la obra del aeropuerto se encuentra demorada y que, de no finalizarse antes de diciembre, no se podrá realizar el evento por los 140 años de la ciudad. Además, abordó temas clave como el pago del aguinaldo municipal, las oportunidades logradas en el Brics 2025 y la necesidad de una defensa firme de los recursos santacruceños.

Por La Opinión Austral | 02 de junio 2025 · 12:11 hs.

Pablo Grasso adelantó cuándo pagará el medio aguinaldo de junio a los municipales de Río Gallegos, en los estudios de la radio LU12 AM680. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.