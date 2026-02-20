En la última emisión de “MasterChef Celebrity” (Telefe), programa conducido por Wanda Nara, Ian Lucas y El Chino Leunis protagonizaron un fuerte cruce

Todo sucedió a partir de un desafío ganado por el influencer, que le otorgó un beneficio clave: la posibilidad de cambiar su caja de ingredientes por otra; sin embargo, Ian había optado, previamente, por una caja transparente, lo que le permitía conocer, de antemano, su contenido; por eso, lejos de entusiasmarse con la ventaja obtenida, puso en duda la conveniencia de utilizarla. “¿Cómo voy a cambiar la caja si yo la elegí? ¿Por qué la cambiaría?”, se preguntó, frente a cámaras, evidenciando su desconcierto.

En medio de esa incertidumbre, deslizó la opción de modificar el beneficio: antes de que la conductora pudiera responder, Leunis intervino, visiblemente, molesto. “No, ¿puede cambiar? no… Sería el colmo que le hagan cambiar el beneficio”, indicó, con tono tajante; a su queja, se sumó el Turco Husaín, quien, levantando los hombros, lanzó: “¿Y… Cuántos (beneficios) quiere?”.

La conductora anunció, entonces, que Ian tendría un segundo beneficio, decisión que encendió aún más los ánimos; Leunis abrió los brazos en señal de incredulidad y, repitió varias veces, “no”, dejando en claro su desacuerdo con lo que consideraba un trato privilegiado.

En su testimonio individual, Ian intentó relativizar la situación. “Hay quejas alrededor. No sé por qué si no estoy teniendo ningún beneficio, en realidad”. Finalmente, la producción resolvió que ya que no había querido cambiar su propia caja, debía elegir a otro participante para intercambiarle la suya; ante la posibilidad de ser el señalado, Leunis advirtió que si eso ocurría toda la tranquilidad se iba “a la merde”.

Con el clima cada vez más tenso y presionado por la conductora para tomar una decisión, Lucas optó por bajar el nivel de confrontación y eligió a La Reini, quien se ofreció, voluntariamente, al notar que el resto le daba la espalda al influencer; tras concretarse el cambio, Ian admitió que había sufrido con la situación. “Aunque a mí me lo hagan, yo no lo hago”, manifestó, en una frase que sonó como un mensaje indirecto.

Más tarde, en otro insert, fue aún más claro respecto de su vínculo con Leunis: “Podría haber elegido al Chino porque no para de quejarse de mí, así que… Vamos a dejarlo”.

La competencia avanza, pero, la tensión, promete seguir marcando el ritmo del programa.

