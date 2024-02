Horas previas a la gala de nominación en Gran Hermano (Telefe), Federico “Manzana” Farías enfrentó a los demás jugadores y los fulminó con sus dichos. Además de revelar todo lo que le molestaba, no dudó en hacer un fuerte descargo en contra de Juliana “Furia” Scaglione. A raíz de esto, los dos protagonizaron una fuerte discusión.

Los polémicos dichos de Manzana de Gran Hermano a sus compañeros

Manzana, expresó: “Lo que tengo para decir es un mensaje en general, que puede caer bien o mal. Tiene que ver con la palabra que me mandaron ayer (la madre le envió “despertate”). Primero, voy a empezar diciéndoles que el día que entre por esa puerta sabía que entraba jugando solo y, si me tenía que ir, me iba jugando solo. Eso es lo que he hecho todo este tiempo”.

Luego, aseguró: “Yo, acá, puedo solo. No me tiembla el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear con el que tenga que pelear. Si la tengo que picar o armar quilombo, lo voy a hacer. Con cada uno voy a tener una charla y les voy a decir todo lo que pienso, sea bueno o malo”.

Y, siguió: “Yo me llevo bien con todos y no tengo ningún problema. Mostré lo que soy acá adentro y poco de lo que soy afuera. Gracias mamá por haberme abierto los ojos y saber quiénes son los que están conmigo por interés o conveniencia. Sé todo de todos”.

Por otro lado, mencionó a las personas con las que tiene más afinidad y aprovechó para destruir a Scaglione. “Solo confío en tres personas, que pondría las manos en el fuego por cómo me acompañan día a día acá y son Joel, Nico y Emma“. A vos, Furia, adoro la relación que tenemos en la casa. En los últimos meses, compartimos muchos momentos que, claramente, no pasaron a principio de mes y, aun así, ni olvido, pero perdono. Recuerdo bien cuando me dijiste “Manzana falso””.

“Hoy en día, está todo bien. Pero cuando sea el momento que me toque estar en placa y tenga que pelear contra cada uno de ustedes, sobre todo contra vos, Furia, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, con el poder que tengo afuera, para que te tenga que sacar a la chot… de este Gran Hermano. Sé que sos una gran jugadora y jamás te subestimé”, concluyó Federico.

El fuerte cruce entre Furia y Manzana de Gran Hermano

En consecuencia, Juliana manifestó: “Furiosas, ataquen y rompan todo. Háganlo mierda. Literal, háganlo mierda. Vamos, eh. Activen. ¿Lo querías? La tenés adentro. Tomá, puto”.

Minutos después, ya en el dormitorio con Agostina Spinelli, comentó ante la cámara: “Él lo pidió y así se le va a dar. ¿Quería los pingos en la cancha. Listo, los pingos en la cancha. Aparte, tiene de amigo a Coscu que es un pibe que bardea a todos los programas de Telefe. O sea, cerrando el ano. ¿Ese amiguito tenés?”.

Tras volver a la cocina, enfrentó a Manzana sin filtro: “¿Y te vas a bancar que te baile en orto y que grite tu nombre? ¿Te la vas a bancar? Tengo varios días para hacerlo”. “Te comiste el juego. Tranquila, hacelo sin apuro y tené cuidado, no sea que seas vos la que te vayas”, le dijo el streamer.

Ante esto, Furia fue hasta el jardín y le gritó: “La tenés adentro. A ver si te salva tu amigo mañana. Vamos a ver si te salva, cagón. Mucho ‘miau maiu’, eh. Qué cagón que es boludo”.

Si bien la pelea podría haber terminado allí, Farías continuó: “Disfrutá el último pucho que me has robado. Ladrona, chorra”. “No te lo robé, me lo diste, gato de mierda. Ahí tenés lo que te cambié pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis”, le respondió ella.

“Ladrona, ladrona, víctima. Dale, empezá, vení, vení”, comenzó a provocarla Federico. Dichas palabras lograron sacar a Juliana de sus casillas. “¿Querés cámara?. Te cagas de risa, te reís boludo. Mírenlo. Quiere cámara el puto este. ¿Queres cámara, sorete? Te la voy a dar”.

Mientras el joven se reía, comentó: “No te enojes, pero… Para, no te enojes”. Sin embargo, estos comentarios no tuvieron efecto y la joven le respondió: “¿Querés cámara, boludo?. Ahora te venís a hacer el loco. Sabes que salto boludo, soy pólvora. No me jodas porque te rompo la cabeza”.

