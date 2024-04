El diputado nacional José Luis Garrido (Por Santa Cruz), le recordó a su par de la Cámara Baja, José Luis Espert, la cantidad de votos que sacó cuando fue candidato a presidente y hasta que perdió en su postulación a senador por la provincia de Buenos Aires. Fue en respuesta a los dichos del legislador de la Libertad Avanza que horas atrás cruzó al gobernador Claudio Vidal por pedir más recursos a la provincia o no habría apoyo para la “Ley Bases” ni el “Pacto de Mayo“.

“Espert fue candidato a presidente 2019 saco solo el 1,45% de los votos, en el 2023 se bajó como candidato a presidente y perdió como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires”, manifestó Garrido a través de sus redes sociales. Y añadió: “Es importante recordar que la representatividad en votos es fundamental en política. Quienes no la tienen, como Espert, deben reflexionar sobre su respaldo real en la sociedad antes de criticar a otros y sobre todo cuando se trata de personas que han ganado elecciones”.

“Si no hay recursos para mi provincia, no habrá Ley de Bases ni Pacto de Mayo“, había señalado el gobernador Claudio Vidal en una entrevista realizada con un medio porteño, lo que generó la crítica de Espert. “Osea, el gobernador Claudio Vidal no quiere bajar el gasto público, quiere que se siga desplumando a impuestos a la gente. Además, los diputados de Santa Cruz están para defender a todo el pueblo argentino y no al gobierno de Santa Cruz. Le falta educación cívica a este señor“, dijo el de la Libertad Avanza.

El cruce con uno de los legisladores más cercanos al presidente Javier Milei se da en el contexto de una escalada cada vez más distante entre el gobierno nacional y el provincial, luego de los dos primeros meses en los que parecía que tenían mejor sintonía. Durante el acto del 2 de abril, el gobernador Vidal volvió a cuestionar a la nación y a reclamar más recursos para las provincias. “No se saca un país adelante solamente con medidas de ajuste”, expresó.

Vidal también señaló que “Si no hay ayuda para Santa Cruz, si privatizan YCRT, si represas sigue paralizada con los trabajadores en la calle, y si, además, YPF no pone en marcha la perforación de los pozos que hoy eso implica que estamos perdiendo producción, y eso es menos regalías y recursos para la provincia, no estamos de acuerdo en participar en ningún Pacto de Mayo, que entiendo que tiene que servirles a todos los argentinos y no sólo a la nación”, sentenció.