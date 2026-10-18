Gonzalo Heredia fue uno de los invitados de “PH, Podemos Hablar” (Telefe), programa conducido por Andy Kusnetzoff, donde recordó una insólita experiencia que vivió con una fanática cuando llegaba a grabar “Valientes”, la exitosa novela que protagonizó junto a Mariano Martínez y Luciano Castro.

En este marco, relató un curioso episodio que le tocó vivir con una mujer: “Un día, entrando a grabar, eran las 8 de la mañana, yo llegaba bañado, y se bajó una mujer de un auto, se me abalanzó y solo me dijo: ‘Dejame olerte, solo quiero olerte’, y se fue”.

Durante la década de 2000, sus trabajos en distintas telenovelas lo convirtieron en uno de los galanes de la pantalla chica; en aquellos años, sus apariciones en ficciones despertaban suspiros y lo convertían en tema de conversación entre sus seguidoras.

La emisión, también reunió a Andy Chango, Mónica Gutiérrez, Charlotte Caniggia y Luciana Rubinska.

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