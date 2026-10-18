Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, sorprendió a su tío abuelo, Palito Ortega, en el concierto que dio en el Teatro Ópera; la niña, de 8 años, fue la encargada de presentar al artista frente a miles de personas y causó ternura en las redes.
“Ayer fue una noche inolvidable para mí; mi tío abuelo, Palito Ortega, me pidió que quería que lo presentara en su show en el Teatro Ópera; yo, feliz de poder hacerlo”, escribió Matilda, desde su cuenta de Instagram, administrada por su mamá.
En el video, se la ve a la pequeña vestida de gala para la ocasión y muy entusiasmada. “Hola a todos, qué alegría verlos acá. Yo soy Matilda Salazar y les cuento un secreto: mi tío abuelo, Palito Ortega, me invitó acá a Show Ópera para que yo lo presente”, indicó, con emoción, al tomar el micrófono.
“Yo exploté de la alegría, bueno… Pero acá llegó el momento de presentarles a mi tío abuelo, ¡Palito Ortega!“, manifestó Matilda.
Luciana Salazar, por su parte, compartió sus sensaciones por el gran logro de su hija, y, expresó: “Sos mi orgullo; tu amor, tu dulzura y empatía hacen que me sienta agradecida de la niña que estoy criando”.
Evangelina Salazar, tía de Luciana y madrina de Matilda, también estuvo presente en la gran noche de Palito Ortega y se fotografió con la niña.
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