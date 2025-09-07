Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, emitió su voto en la Escuela Vicente López y convocó a la ciudadanía a participar de las elecciones, ya que “en el interior del cuarto oscuro se define mucho”, además de señalar que tiene “buenas expectativas”.

El referente de Patria Grande, que competirá el próximo 26 de octubre, sostuvo que la elección más significativa es “ser un buen hijo, un buen hermano y un buen compañero” y añadió que “no hay que burlarse de quienes están peor que nosotros”.

Asimismo, Grabois destacó la importancia de valorar el derecho al voto: “Hay que aprovechar la posibilidad de meter una boleta en un sobre y marcar en un casillero”.

Por último, expresó optimismo respecto del desarrollo de los comicios bonaerenses en los que se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores: “Tengo muy buenas expectativas”, remarcó.

