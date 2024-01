Después de que el líder de la semana de Gran Hermano (Telefe), Martín Ku, anunció que salvaba a Carla De Stefano de la placa, la participante le comunicó a sus “hermanitos” que ya no formará parte del reality conducido por Santiago del Moro. A raíz de esto, un medio de Tucumán dio información acerca de la posible persona que podría llegar a ingresar a la casa para reemplazarla.

¿Cómo fue el comunicado de Carla De Stefano de Gran Hermano sobre irse de la competencia?

En la última emisión, Santiago la dejó anunciarlo y Carla comentó: “Los motivos lo saben todos, vos y Gran Hermano. Cada vez que hablo del tema me emociono”, y, aseguró: “Sobreestimé mi capacidad de desapego con mis hijos. Pensé que estar acá iba a ser unas vacaciones de mamá, pero, desde el día 2 que estoy, pasan los días y cada vez extraño más”.

Para concluir, añadió: “La casa me humanizó mucho más de lo que soy. Me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz y, por eso, no puedo brillar. Entonces, no tiene sentido”.

Aunque no hay un día exacto, se estima que se va a ir la semana que viene.

¿Quién es la persona que podría llegar a reemplazar a Carla de Gran Hermano?

Se trataría la influencer “Danelik”. Ella, es muy conocida en Tucumán.

“Ya habría realizado el casting para ingresar a la casa, sumando a que ella es extremadamente activa en redes sociales, como TikTok, las cuales están inactivas, coincidiendo con el previo aislamiento que deben tener los aspirantes al ingresar al Reality”, fue el detalle que habían dado en un medio de Tucumán, el cual, afirma, que “la joven es la siguiente para cubrir el puesto que abandonará Carla“.

La influencer habría tenido problemas con uno de los jugadores: Federico “Manzana” Farías. El cruce se remonta tres años atrás, donde Danilek lo denunció por no sacarse una foto con ella. Además, él la habría atacado con palabras transfóbicas. Según se comenta, la relación actual entre ellos no quedó en buenos términos. Por lo tanto, la estadía de la joven podría llegar a ser una pesadilla para “Manzana”.

Placa final en Gran Hermano: ¿A quién nominó Martín Ku?

En la última emisión, Ku, además de haber salvado a De Stefano, anunció, también, a quién “subía” a placa.

Él, optó por Sabrina Cortez. Por lo tanto, quienes se pueden llegar a ir el próximo domingo son: Zoe Bogach, Lisandro “Licha” Navarro, Alan Simone, Catalina Gorostidi, Emmanuel Vich, Agostina Spinelli o Sabrina.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, ingresando a la página del programa:

