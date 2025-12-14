Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conductor Gregorio Rossello, más conocido como Grego Rossello, dialogó con La Opinión Austral en el marco de los Martín Fierro de los Canales de Streaming, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y presentó 32 ternas que distinguieron a conductores, periodistas, streamers, creadores de contenido y señales de streaming que marcaron el año.

“La verdad es lindo, ver amigos, colegas, una fiesta linda”, expresó. En relación con su recorrido por OLGA y LUZU, comentó: “Estoy muy bien en el stream de Telefe (…) Fernet con Grego la verdad funciona. Fue un año de notas muy lindas que salieron en digital y también en aire. Eso estuvo buenísimo”.

Luego agregó: “Un programa que arranca en el living de mi casa y termina en la pantalla de Telefe, para mí es una locura. Pero tiene que ver con que esté bueno y también con nosotros. Tuvimos a Maxi y a Wanda juntos después de 15 años en un sillón, riéndose; era para ponerlo en Telefe”.

Asimismo, aseguró: “Me metería en un reality. Que me metan un mes a Gran Hermano, me animo”. Seguidamente, con un tono más serio, aclaró: “Haría un reality de otra índole que no sea culinario, algo de deporte u otra cosa. Tengo una pelea en un mes y la cabeza está puesta en eso”.

Consultado sobre a quién le daría un Martín Fierro, respondió: “Se lo daría a Luquita Rodríguez por la comunidad de Paren La Mano, por lo que hizo con Párense de Manos. Está siempre ahí arriba, no se mete en ningún quilombo, no se putea con nadie y me identifica ese tipo de persona. Para vos, Luquita, te banco”.

