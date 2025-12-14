Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El programa Industria Nacional de Gelatina ganó como Mejor Programa Político en los Martín Fierro de Streaming este domingo, una terna en la que también competían 540 – C+ (Cenital), La misa (Carajo), Data Clave (Carnaval), Mate Central (Mate) y Multiverso Fantino (Neura).

Cuando el equipo subió al escenario para recibir la estatuilla, el conductor Pedro Rosemblat apuntó contra uno de los nominados -el canal libertario– y lanzó duras declaraciones sobre su forma de financiamiento.

“Arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho y eso nos genera muchísimo orgullo. Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce una alegría especial ganarle a Carajo, que, de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE, es mi favorito. Gracias”, expresó.

Cabe recordar que el evento, organizado por APTRA, se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y contó con 32 ternas que distinguieron a conductores, periodistas, streamers, creadores de contenido y señales de streaming que marcaron el año.

