El recuerdo de Casi Ángeles ha vuelto a cobrar relevancia, debido a una noticia que conmovió a sus seguidores; lejos de tratarse de un regreso a los escenarios o una nueva entrega de la ficción, la novedad surge de la vida personal de una de sus integrantes más recordadas: Guadalupe Antón, quien dio vida a la pequeña “Alelí”, ha confirmado que se encuentra esperando a su primer hijo.

La noticia fue compartida por la propia Guadalupe a través de su cuenta oficial de Instagram, donde no solo mostró las primeras ecografías, sino, también, relató el momento exacto del descubrimiento; con una carga emocional notable, la joven de 29 años, manifestó: “A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré que venías en camino y me cambió la vida para siempre”.

Antón, que ha mantenido un perfil bajo desde que decidió alejarse de la actuación para dedicarse a la psicología, describió este presente como una experiencia mística y sensorial; en sus propias palabras, el embarazo ha traído consigo una nueva forma de percibir su realidad cotidiana. “Hay algo profundamente hermoso ocurriendo adentro mío y lo siento desde el primer minuto que me enteré que estabas conmigo; algo que no se puede explicar del todo, que se siente en el cuerpo, en el corazón y en cada pensamiento nuevo que aparece”, expresó la profesional de la salud mental.

Este cambio de vida refleja la transición de aquella niña que alcanzó la fama masiva en producciones como “Chiquititas” (donde interpretó a Anita) y, posteriormente, en Casi Ángeles; pese al éxito, su vocación la llevó a cambiar los estudios de grabación por la formación académica y los consultorios, consolidando una carrera lejos de las cámaras pero cerca del afecto del público que, aún, la recuerda.

En su anuncio, Guadalupe no ahorró elogios para su pareja, Matías Merniez, a quien definió como el compañero ideal para este desafío.“Párrafo aparte para el amor de mi vida, con el que nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío; acompañando, sosteniendo, aprendiendo y caminando esta etapa paso a paso y, si hay algo que siempre supe, es qu, desde el primer momento que te vi, que quería ser mamá con vos, porque, incluso, antes de este embarazo, ya eras amor, cuidado y presencia y porque no tengo dudas de que sos y vas a ser el mejor padre del mundo”, cerró Antón, cerrando, así, un círculo de felicidad que celebra tanto su pasado artístico como su prometedor futuro familiar.

