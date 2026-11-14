Un tenso momento se vivió en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando, Maru Botana, cruzó a Julieta Poggio por su reacción ante una decisión del jurado; la cocinera no ocultó su disconformidad tras recibir el delantal gris y, la reconocida pastelera, decidió marcarle un límite.

Todo sucedió durante una gala en la que, los participantes, debían preparar una marquise; después de evaluar las distintas preparaciones, el jurado convocó a Juli Poggio, Karina Mazzocco y Pablo Giralt para entregarles el delantal gris, que los dejó en una situación comprometida dentro de la competencia.

Pero, la reacción de la ex Gran Hermano, llamó la atención. “Perdón, pero, para mí, Pablo y Karina era aparte”, manifestó, antes de reconocer que no quería compartir ese lugar con sus compañeros. “No quería estar con ustedes dos”, lanzó, sin filtro; la respuesta de Botana, no tardó en llegar; al advertir su postura, la pastelera le preguntó por qué no quería estar junto a Mazzocco y Giralt;Poggio intentó defender su preparación, y, comentó: “La mía no estaba derrumbada, Maru”.

Sin embargo, la jurado le recordó que su postre también tenía un problema. “Estaba pasada de cocción, Juli… Hay que ser humilde en la vida, eso te lleva lejos”.

Lejos de quedarse ahí, Botana, profundizó su mensaje, “Vos, que sos una chica que querés llegar lejos, la humildad ante todo”, le dijo; la intervención generó aplausos en el estudio y recibió el respaldo de Wanda Nara, quien, sumó: “Hay que arrancar de abajo para llegar lejos”. Damián Betular, también celebró la devolución con un “bien, Maru”.

Finalmente, Poggio intentó aclarar que su reacción no había sido contra sus compañeros, sino contra la decisión del jurado. “Bueno, chicos, no fue contra ustedes, fue contra el jurado”, explicó. Y volvió a defender su postura al comparar las preparaciones: “Me parece que yo estuve mal, pero otro nivel de mal”.

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