Abel Pintos regresó a la calle Corrientes con el “Buenaventura Tour” y dio inicio a una serie de cinco funciones en el Teatro Gran Rex; con localidades agotadas, presentó un espectáculo de más de dos horas que combinó clásicos, nuevas canciones y temas que hacía tiempo no interpretaba en vivo

Desde el comienzo, los seguidores se sumaron al espectáculo y mantuvieron el entusiasmo hasta el cierre; la selección de canciones fue una de las particularidades de la noche: Abel combinó sus temas más conocidos con los lanzamientos recientes y recuperó composiciones que, hacía tiempo, no interpretaba en vivo.

El público respondió a cada tramo del show con la misma energía; hubo ovaciones, miles de voces cantando juntas y momentos en los que, el Gran Rex, se transformó en una pista de baile.

La idea fue recorrer distintas etapas de su trayectoria sin quedarse en los éxitos habituales, con lugar para canciones que sus fanáticos esperaban volver a escuchar en directo.

Abel Pintos abrió su paso por la sala porteña con localidades agotadas; las próximas funciones continuarán esta serie de presentaciones en la calle Corrientes.

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