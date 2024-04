Tini Stoessel lanzó su nuevo álbum denominado “Un mechón de pelo”, donde le tiró una polémica indirecta a Camila Homs, quien, también, es la ex de Rodrigo De Paul; en consecuencia, el padre de la influencer habló en el programa “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito, e hizo unas polémicas declaraciones con respecto a la cantante y el futbolista.

Los fuertes dichos de Horacio Homs sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Horacio, reveló: “Tini es una excelente artista y la admiro como tal. En casa, la escuchamos y bailamos sus temas”.

Ante esos comentarios, De Brito le consultó “qué opinaba sobre la canción “Ni de Ti”, la cual Stoessel lanzó y tiró unos escandalosos dichos con respecto a Camila. “Analizándolo ahora, es más comercial que algo que le quiera decir. Si fuera así, lo hubiera hecho antes… como cuando le mandó un mensaje por Instagram, pero se arrepintió y lo borró antes de que Cami pudiera abrirlo”, comentó.

“Esto, es una situación comercial”, aseguró, y, continuó: “Esta chica no debe tener nada contra Camila, debe ser algo comercial. Si mi hija la ve, la saluda sin ningún inconveniente”.

Luego, Ángel le recordó cuando Camila y De Paul se separaron. A raíz de esto, Horacio expresó: “Rodrigo se equivocó, pero no es un mal chico”.

“¿El matrimonio se terminó cuando apareció Tini o ya venía mal?”, le consultó De Brito. “Cami es una chica muy reservada y no sé si venía mal o no. Todos tenemos altibajos en un matrimonio”, sostuvo el padre de la influencer.

“Ella nunca me dijo por qué se separaron, pero las cosas se dieron como se dieron y son de púbico conocimiento. Rodrigo se fue y nosotros estábamos calientes con él, porque cualquiera se puede separar, pero… fue muy desprolijo. Cami, recién, había tenido a Bauti”, aseveró.

Después de decir eso, tiró un picante comentario. “Tini y Rodrigo empezaron a salir cuando Camila estaba embarazada”, afirmó.

De todos modos, Homs insistió que su familia no tiene nada contra Tini. “La familia Homs nunca tuvo nada contra ella. A veces, los hombres ocultamos algo y decimos ‘me estoy por separar’… Yo no tengo ninguna duda de que esa chica nunca supo la verdad; por eso, no le echamos la culpa a Tini”, dijo.

“Hoy, Camila está feliz y enamorada de su nueva pareja (José “Principito” Sosa, jugador de Estudiantes). Así que este tema no da para mucho más, porque las cicatrices ya se curaron”, finalizó el papá de la rubia.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Rodrigo De Paul le dedicó unas palabras a Tini

A ochos meses de su separación, el futbolista le dedicó un tierno mensaje a su ex, Tini, y destruyó a la madre de sus hijos, Camila.

“Mi admiración a Tini y a toda mi familia, porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos; respetándolos y no siendo parte de un circo. El día de mañana, ellos estarán orgullosos de cómo su papá y su gente consiguen las cosas con mucho esfuerzo, trabajando, sin pisarle la cabeza a nadie. Podría decir muchas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay debajo de la alfombra, pero yo no soy eso. Gracias triple, por siempre cuidarlos ante tantas injusticias; ellos, te adoran. Admiro que puedas hacer el arte del camino recorrido… La vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar. Feliz vida, los quiero. Ah, y cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia, porque había una pandemia y, de ahí, al predio de Ezeiza… 50 días para ganar la Copa América”.

