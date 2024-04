Este sábado, hubo una nueva emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece) y estuvieron presentes: Emiliano Pinsón (periodista), Oscar Martínez, Mariano Martínez, Carola Reyna y Freddy Villareal (actores). Durante la cena, el último invitado mencionado se quebró al hablar sobre la enfermedad que se encuentra atravesando su madre.

La noche de Mirtha: el fuerte relato de Fredy Villarreal sobre su mamá

Freddy, comenzó diciendo: “Hace no menos de 20 días, mi mamá me llamó angustiada y me dijo ‘¿podés creer lo que me dice el médico? Me lo dijo tan crudo… Tengo un carcinoma’”.

Y, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas, continuó: “Y, yo le digo: ‘pero mamá, ¿así nomás te lo dijo?”.

“Fue materia de análisis”, expresó. “Decíamos: ‘el médico tendría que haber sabido cómo decírselo a mi mamá, con la edad que tiene, con un libro de Freud sobre el brazo, de psicología o de humanidad.”. Acto seguido, Mirtha lo interrumpió y le preguntó: “¿Qué edad tiene tu madre?”. “84″, le respondió el humorista.

Luego de contestarle, añadió” “Tiene un lindo final esto, que ya lo aclaro para no hacerlo grande… Pasó el tiempo y le dije: “mamá, habría que agradecerle al médico, que fue quien te lo dijo de esa forma, porque vos tomaste cartas en el asunto de una manera inmediata”; nosotros, también, como familiares. Con mi viejo, empezamos a entender otro tipo de cosas que deberíamos saber y ver la realidad de la que no nos queremos ocupar”.

En ese sentido, reveló que su madre ya se encuentra recuperándose. “Me emociono un poco. Hoy, mi mamá está en mi casa y la operación fue un éxito. Va a seguir muchos años más”, confió.

Al escucharlo, Pinsón le consultó si “las palabras crudas del médico le sirvieron de aprendizaje”. “Sí, absolutamente. Para mi mamá, mi papá y para mí”.

Por último, Villareal le agradeció a su cuñada, Valentina.“Hago extensivo este agradecimiento por lo que haces por mi mamá”, agregó.

