La historia entre Ian Lucas y Evangelina Anderson llegó a su fin y, según él mismo manifestó, no hay lugar para una reconciliación; el influencer se mostró firme al referirse al tema y dejó en claro que, la relación, quedó definitivamente atrás.

En una nota con “Infama” (América TV), el ganador de “MasterChef Celebrity” se sinceró sobre su presente sentimental y no ocultó su cansancio frente a las constantes consultas sobre su expareja. “Del 1 al 10, ¿cuán cansado estás de que te preguntemos por ella?”, quiso saber la cronista; sin vueltas, dijo: “¡Cien!”, y, añadió: “Hay un montón de cosas lindas para hablar, pero, eso, ya está”.

También, Lucas explicó que el vínculo se terminó hace varios meses y, desde entonces, atravesó cambios importantes en su vida. “En estos cuatro meses me cambió la vida; estaría bueno reiniciar mi vida amorosa, pero con alguien que no sea del ambiente porque fue muy intenso”, indicó, marcando su deseo de encarar una nueva etapa con un perfil más bajo.

Al recordar la relación, el influencer remarcó que siempre se manejó con autenticidad. “Siempre fui original”, aseveró, dejando entrever que no tiene reproches personales sobre cómo vivió la historia.

Por otro lado, sorprendió al no cerrar completamente la puerta a un posible vínculo laboral con Anderson en el futuro. “Nunca dejaría a nadie sin trabajo”, dijo, aunque fue categórico al diferenciar lo profesional de lo sentimental.“No le daría una segunda oportunidad, aunque las disculpas están aceptadísimas; es un caso cerrado y podríamos ser compañeros de trabajo en un futuro”, confesó.

De esta manera, Ian Lucas dejó en claro que, aunque el capítulo con la modelo quedó atrás, atraviesa un momento de renovación personal en el que prioriza su bienestar y se muestra abierto a nuevas oportunidades, tanto en el amor como en su carrera.

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