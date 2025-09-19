Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presente de Ian Subiabre parece un espejo de las contradicciones del fútbol moderno. A sus 18 años, el atacante surgido de Comodoro Rivadavia vive un escenario particular: por un lado, fue citado por Diego Placente para integrar la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de Chile, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Pero al mismo tiempo, River Plate, el club donde, tras su paso por la CAI, se formó y debutó en Primera, amenaza con no cederlo si no acepta renovar su contrato bajo nuevas condiciones.

El conflicto contractual

Subiabre tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2026, con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros que se eleva a 35 en los últimos días de mercado. Sin embargo, River adoptó como política blindar a sus jóvenes talentos con cláusulas de 100 millones, lo que derivó en un fuerte cruce con su representante, Claudio Paul Caniggia.

Claudio Paul Caniggia junto a la joya de Comodoro, Ian Subiabre.

El exdelantero de la Selección considera que, para aceptar semejante cifra, el juvenil debería tener un salario acorde al de los futbolistas mejores pagos del plantel. De lo contrario, busca mantener los montos actuales. La dirigencia millonaria, respaldada por la AFA, sostiene una postura firme: o hay renovación bajo sus condiciones, o Subiabre se quedará sin Mundial.

El propio Claudio Tapia intervino en la discusión y acompaña a River en su postura, aunque esto implique un golpe para la Selección juvenil, que contaba con el extremo como una de sus cartas ofensivas más desequilibrantes.

El Mundial y el fixture de la Argentina Sub-20

El certamen se jugará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre con 24 selecciones. Argentina integra el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba. Su debut será el domingo 28 contra los caribeños en Valparaíso. Luego se enfrentará a Australia el 1 de octubre y cerrará la fase de grupos frente a Italia el 4, siempre en horario nocturno.

La ilusión de los juveniles dirigidos por Placente es grande: la Albiceleste ya se consagró seis veces campeona en la categoría (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y busca una nueva estrella para consolidar su tradición en los torneos juveniles.

Un presente irregular en River

Mientras tanto, Subiabre atraviesa un momento futbolístico irregular en Núñez. Fue titular en el último partido del torneo local frente a San Martín de San Juan, donde no logró mostrar su mejor versión. Se movió como extremo por izquierda y participó en la jugada previa al gol de Santiago Lencina, pero perdió varias pelotas y fue reemplazado en el complemento. Gallardo intenta darle rodaje y confianza, consciente de que aún está en pleno proceso de maduración.

Gallardo sacó a Subiabre en el segundo tiempo ante San Martín. FOTO: DIEGO HALIASZ

El contraste es evidente: un juvenil que brilla con la camiseta de la Selección y despierta entusiasmo en Europa, pero que todavía no logra consolidarse como pieza clave en River.

El caso de Ian Subiabre expone una tensión clásica del fútbol argentino: la puja entre los intereses de los clubes, los representantes y las selecciones juveniles. Para Comodoro Rivadavia, su tierra natal, el orgullo de verlo en un Mundial sería un reconocimiento a todo el camino recorrido desde las canchas de la CAI hasta el Más Monumental.

Hoy, su futuro inmediato pende de una firma. Si renueva, podrá defender la celeste y blanca en Chile. Si no lo hace, el sueño mundialista se pondrá en pausa, aunque el talento del patagónico seguirá siendo una carta que el fútbol argentino no puede darse el lujo de perder.