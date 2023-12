Un nuevo ciclo de Gran Hermano llegó a la pantalla de Telefe. Este miércoles, la jugadora Rosina Beltrán le preguntó a Isabel de Negri si “estaría con una chica”. Su contestación fue positiva y admitió que “le gusta alguien que se encuentra en el reality“. Por este motivo, la joven que la cuestionó y Agostina Spinelli quien, también, se encontraba allí, comenzaron a interrogarla para saber de qué participante se trataba. La revelación de Isabel dejó atónitas a sus compañeras.

Primero, De Negri confesó: “Yo nunca estuve con una mujer, pero siempre tuve la fantasía”, y, añadió: “A mí me gustan las mujeres tipo hombre”. Ante esto, pensaron que se trataba de Juliana “Furia” Scaglione, pero lo negó.

Luego, Rosina se dio cuenta de quién se trataba y expresó: “Ya sé quién es, es ella”, señalando a Agostina.

“Qué hija de p… que sos”, expresó Isabel, dejando entrever que Beltrán adivinó.

“Me muero de vergüenza. Me pongo colorada”, disparó Spinelli. “Hasta me caliento. Hacía mucho que no me calentaba”, aseguró De Negri. Para terminar con la charla, las tres se fueron corriendo a la habitación e Isabel pidió que “no contaran nada de su confesión”.

Segunda gala de nominación en Gran Hermano: ¿Cómo votaron los “hermanitos?

Los jugadores ingresaron al confesionario, donde emitieron sus votos y dieron los polémicos motivos de por qué nominaron a cada uno de sus compañeros.

Hernán (voto final): 2 Joel

Rosina: 2 Axel 1 Carla

Lisandro: 2 Juliana 1 Florencia

Florencia: 2 Sabrina 1 Axel

Martín: 2 Catalina 1 Carla

Juliana (Nominación espontánea): 3 Sabrina 2 Axel

Nicolás: 2 Florencia 1 Juliana

Carla: 2 Isabel 1 Sabrina

Manzana: 2 Juliana 1 Florencia

Zoe: 2 Juliana 1 Agostina

Alan: 2 Carla 1 Catalina

Agostina: 2 Axel 1 Sabrina

Emmanuel: 2 Rosina 1 Lisandro

Denisse: 2 Carla 1 Juliana

Bautista: 2 Juliana 1 Carla

Isabel: 2 Florencia 1 Juliana

Axel: 2 Catalina 1 Juliana

Lucía: 2 Isabel 1 Axel

Joel: 2 Catalina 1 Juliana

Sabrina: 2 Juliana 1 Carla

Catalina: 2 Isabel 1 Sabrina

Williams: 2 Juliana 1 Carla

Complot en Gran Hermano

Luego de que se dio a conocer que algunos jugadores habían acordado votar a Sabrina y otros a Juliana, le anularon 7 a cada una.

Por lo tanto, Cortez terminó saliendo de la placa.

¿Cómo quedó la placa en Gran Hermano?

Quienes están nominados, son: “Furia”, Carla, Axel y Catalina. Cabe destacar, que Martín ganó la prueba del líder. Así que, hoy, jueves 21 de diciembre, tomará la decisión de salvar a uno de sus compañeros para que pueda continuar en la competencia y pondrá a otro en su lugar.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, escaneando el código que se encuentra arriba y otra forma es ingresando a la página del programa: https://ghargentina.com.ar/

