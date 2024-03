El presidente Javier Milei brindó este martes una entrevista con Crónica HD desde la Casa Rosada. En un mano a mano con el periodista Chiche Gelblung, analizó los primeros tres meses de su gestión y sostuvo que “corregir 100 años de desastres no es gratis”.

El mandatario aseguró que, durante los gobiernos kirchneristas “se hicieron aberraciones que generaron una catástrofe”, y agregó que, la gestión de Alberto Fernández, “fue lamentable, desastrosa. Está a la par del de Alfonsín, que huyó seis meses antes en medio de una hiperinflación“.

Milei aseguró que “todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo”, ya que “hay poco dinero en la economía”. “Esto no lo genere yo, lo generó el kirchnerismo con todo el desastre que hizo“, apuntó.

“En cuanto nosotros podamos limpiar el balance del Banco Central, y podamos abrir el cepo, ahí la economía empieza a crecer. No voy a abrir el cepo hasta que no tenga la seguridad de que no voy a tener un descalabro monetario”, argumentó.

En este punto, Milei consideró que la creación de los bancos centrales “es la mayor estafa de la humanidad”, y apuntó contra “los políticos no quieren ceder a esa estafa”. “El kirchnerismo le estafo a los argentinos 28 puntos de PBI. Después habrá visto con quién se lo repartía, con quién se asociaba. En el último año, emitieron 13 puntos del PBI para ganar las elecciones“, argumentó.

Milei aseguró que sabe “cómo está la gente”: “si yo veo todos los números, el mapa de actividad está rojo”, indicó. En este sentido, le preguntó a Chiche “¿qué crees que hubiera pasado si yo, en lugar de ajustar, hubiera seguido con el siga-siga de la maquinaria monetaria?”.

“Una hiper, que es 95% de pobres, una caída de 35 puntos del PBI. Un desastre, es Venezuela“, sostuvo e indicó que el 47% de los argentinos “están viendo el esfuerzo que estamos haciendo”.

Respecto al aumento de precios, Milei explicó que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo habló con los empresarios del sector alimenticios. “Lo que hizo Caputo fue hablar con los empresarios y que básicamente sinceren los precios y que se abran las importaciones. Eso va a hacer que el nivel de precios sea menor ante una dada tasa de inflación”, detalló.

“No podés violentar el sistema de precios porque justamente estamos empobrecidos por violentar el sistema de precios, porque violentar el sistema de precios es violentar la propiedad privada. Lo que ha hecho la política argentina es una orgía contra la propiedad privada“, completó.

Ante la consulta de Chiche sobre el Pacto de Mayo, Milei aseguró que se va a avanzar en dicho acuerdo bajo la condición de que se apruebe “la ley Bases con el capítulo cuatro”, es decir, el capítulo fiscal que el propio Gobierno retiró del proyecto durante el debate en el Congreso.

Violencia narco en Rosario

Por otra parte, Milei se refirió a los hechos de violencia que se viven en Rosario: “Estamos trabajando muy fuertemente“, remarcó y explicó que “el Ejército lo que tiene permitido es brindar apoyo logístico, y eso es lo que estamos haciendo”

“Estamos evaluando enviar una nueva ley al Congreso de seguridad interior que permita que el Ejército pueda tomar más acciones“, anunció. “Recordemos que la seguridad es un problema de cada provincia, porque argentina es un país federal. Si se nos requiere, nosotros damos asistencia. Estamos mandando a gendarmería, a prefectura, al sistema penitenciario”, subrayó.

Milei le dio la bienvenida al diputado José Luis Espert “a las fuerzas del cielo”. “Estoy feliz de acompañar a Javier en este cambio que estamos haciendo para todos los argentinos”, aseguró Espert, quien se integró a la entrevista junto al presidente.

“Hubo que quitar el capítulo cuatro porque los gobernadores empezaron a cometer muchos abusos y la idea era recomponer las jubilaciones, y de hecho lo estamos haciendo porque le dimos un bono a los jubilados. El problema es que la política comenzó a desguazar no solo el capítulo fiscal, sino toda la ley bases”, aseguró Milei.

Para el presidente, la ley Bases permitió diferenciar “quienes son los orcos, quienes dicen que quieren el cambio, pero no quieren perder sus privilegios y quienes queremos el verdadero cambio”. “En términos políticos es brillante lo que pasó con la ley bases”, consideró.

Milei argumentó que “la presencia del Estado facilita la corrupción” y que “la corrupción es inherente al Estado”, y, por otra parte, aseguró: “La reforma previsional no es independiente de la reforma laboral que hay que hacer. Además, tenés la responsabilidad de jubilar a gente que no hizo aporte“.

“Hay que advertirle a los jubilados que además del cambio de fórmula, hay que bajar el gasto”, afirmó Espert, y reiteró que “no hay plata”. “En esa lógica de dilapidación de recursos fue como nos comimos el ahorro, y al comernos los ahorros, nos comimos la inversión, y por ende tenemos los salarios que tenemos”, prosiguió Milei.

“Querés ir a buscar los responsables de las jubilaciones miserables, bueno, son los responsables de la política de los últimos 40 años y es especial de los desmadres de lo que hizo el kirchnerismo“, aseguró Milei.

El presidente apuntó contra los gobernadores por los salarios de los docentes y arremetió contra el mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Si Kicillof le tiene que pagar a los docentes, que le ponga menos plata a C5N para hacer propaganda contra mi gobierno”, sostuvo.

A su vez, cuestionó contra el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora: “Se puso a patalear cuando le sacamos una diferencia de transporte y sucede que gastaba 8 mil millones en publicidad oficial”. “Adornar periodistas es una práctica que los políticos les gusta porque parece que necesitan que le alimenten el ego”, arremetió.

Respecto a la reforma laboral que el Gobierno pretende impulsar, Mile detalló que “en principio”, va a “terminar con la industria del juicio”. “Hay que bajar todas las penalidades. Estamos pensando en un sistema de seguros de desempleo”, indicó.