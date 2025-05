Votó Manuel Adorni y llamó a todos los jóvenes a concurrir a las urnas

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, emitió este domingo al mediodía, su voto en los comicios para la renovación de la Legislatura Porteña y confirmó su satisfacción por el proceso electoral que se lleva a cabo con normalidad. El candidato y vocero presicencial concurrió acompañado por su esposa y equipo de prensa al Instituto San Judas Tadeo, en Parque Chacabuco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Adorni llegó al establecimiento con facturas para las autoridades de mesa y utilizó el sistema de votación electrónica. Tras saludar a los responsables de la mesa 02887, el candidato libertario dialogó con los medios presentes, a los que reconoció: “Yo vengo del sector privado y para mí es todo nuevo”, manifestó, refiriéndose a su incursión en la política y a las tradicionales cábalas que acompañan a los votantes. “Venir a votar y verme en la pantalla. Increíble, cuando uno está siempre acostumbrado a ver las mismas caras”, agregó.

Manuel Adorni votó al mediodía y llegó con facturas para las autoridades de mesa.

En relación a la polémica que rodeó las horas previas a los comicios por el video que circuló sobre Mauricio Macri que luego se supo fue una fake news, Adorni desmintio que su espacio política tuviera algo que ver. “Son cosas que no deberían pasar pero que pasan y no tendría que haber tanto escándalo”. También abordó el tema de las fake news, afirmando que “está claro que videos y fake news hay en todos lados. De hecho, esta mañana vi uno mío hecho con inteligencia artificial, y también de otras fuerzas. Lo deseable es que no ocurra, pero cuando pasa, es repudiable. Lo que no se puede hacer es acusar sin pruebas a una fuerza política de haberlo impulsado”.

El candidato de La Libertad Avanza aprovechó para reducir la intensidad de la polémica y centrarse en su campaña: “Estoy contento por lo hecho y por lo que estamos haciendo. Algunos han roto la veda. Muchos de los que se quejan lo han hecho”. Asimismo, informó que todavía no ha conversado con el presidente Javier Milei y adelantó que cerca de las 17:00 horas se dirigirá al búnker de su espacio para seguir el cierre de los comicios.

Finalmente, Adorni hizo un llamado a la participación electoral, especialmente dirigido a los jóvenes que aún no han votado. “Es muy importante para el futuro”, concluyó.