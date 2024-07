Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei asistirá esta noche al Teatro Colón acompañado de una invitada especial. Su intención es disfrutar de la ópera Carmen, de Georges Bizet, junto con Amália “Yuyito” González, lo que incrementó los rumores de romance.

Fuentes oficiales precisaron a La Opinión Austral que, dado que la obra -que tendrá una duración de tres horas- comenzará a las 20:00, se espera que el Presidente llegue a las 20:02 o 20:03, con toda la sala ya acomodada y ocupada.

Además, este medio supo que es probable que se disponga un corralito en las inmediaciones del Teatro Colón. El jefe de Estado, que estará acompañado por la conductora de televisión, ingresará por la calle Libertad y saldrá por la misma vía.

Según la información difundida por Ámbito, en el palco presidencial estarán Milei, “Yuyito” González, Miguel y Pablo Boggiano (un prestigioso director de orquesta internacional) y Demian Reibel. Si las actividades lo permiten, también se sumará Karina Milei.

El mismo medio indicó que el jefe de Estado había invitado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero no asistirá debido a problemas familiares. En tanto, el periodista Lucas Bertero señaló que la exvedette ya tiene el atuendo elegido para hoy: un traje blanco de tres piezas del atelier Pucheta Paz, compuesto por chaleco, saco y pantalón oversize.

Esta mañana, Manuel Adorni reveló que “de no haber ningún cambio de último momento, el Presidente va a asistir al Teatro Colón esta noche”. La relación entre González y el primer mandatario es de larga data; ella participó de la presentación del libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, que se llevó a cabo en mayo en el Luna Park.

En aquella oportunidad, “Yuyito” asistió al evento como invitada, se ubicó junto a Sandra Pettovello, entre las primeras filas, y dedicó varios minutos a saludar al Presidente en su camarín, antes de que subiera al escenario a cantar Panic Show. Desde entonces aumentaron las teorías de un vínculo amoroso.

Hasta hace algunos días, luego de que periodistas de espectáculos filtraran la invitación que el mandatario le habría hecho, la conductora negó que existiera un romance. No obstante, no ocultó su atracción al plantear que Milei “es muy interesante”. Lo definió como una persona “inteligente y a mí me atrae mucho ese aspecto en un hombre“.