Este miércoles, el presidente Javier Milei encabezó un acto por el inicio del ciclo lectivo en el Instituto Cardenal Copello, al que asistió como alumno en su infancia y juventud, el mandatario se refirió al déficit fiscal al ser consultado por un alumno.

Durante su alocución, el jefe de Estado destacó: “Nosotros somos el primer país en el mundo que desarrolla un Ministerio de Capital Humano donde el concepto de la asistencia social es que deje de darle el pescado a la gente para enseñarle a pescar, crear individuos libres para que se puedan autosustentar”.

En ese sentido, le envió un mensaje a los alumnos del Instituto: “Dentro de 36 años ustedes podrían estar donde estoy yo, así que tomen conciencia de que podemos levantar la vara un poco más, y que cuando a ustedes les toque estar hayamos salido de este pozo inmundo en el que estamos y ya seamos un país desarrollado”.

“Cuando yo estaba en mi primer año de economía los precios subían tan rápido que no alcanzaban a reticketear. Era una situación bastante traumática. Por eso es que también nosotros estamos obsesionados con evitar la hiperinflación”, recordó en referencia a la hiperinflación de 1989 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Por otro lado, el Presidente aseguró que desde que asumieron en el Gobierno “todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos afuera”.

“La ministra de Capital Humano es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y todas las semanas se instala en un piso nuevo y hace unos quilombos de novela”, deslizó.

En otro tramo de su discurso, el primer mandatario recordó: “Las fuerzas del cielo nacen cuando a mí me toca asumir como diputado nacional en 2021, y en ese momento un periodista me dice ‘ustedes son 2 en 257, ¿qué pueden hacer?’ Y yo le contesté con el libro de Macabeos que dice que la fuerza en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

“Al poco de asumir, a mi hermana brillantemente se le ocurrió que sorteáramos la dieta del Estado, y eso terminó siendo tapa de diarios en 30 países del mundo. No existía el evento de que un político le devolviera la plata a la gente”, marcó.

Por último, Milei consideró: “Recortamos un montón de privilegios que tenía la casta. Nosotros teníamos como objetivo alcanzar el déficit cero en el año, pero fue tan fuerte lo que empezamos a hacer que pudimos llegar al equilibrio financiero en enero”.