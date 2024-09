Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Será un domingo de superacción para el gobierno de La Libertad Avanza cuando, desde las 21, el presidente, Javier Milei, defienda el Presupuesto 2025 desde el recinto de la Cámara de Diputados, una tarea habitual del Ministro de Economía. Hay expectativa por la propuesta “liberal y austera que será el fin de los curros”, las proyecciones de inflación y dólar, tanto como por los habituales “disparos” hacia “la casta” que viene de dejar un sabor agridulce para la Casa Rosada.

Milei hablará por unos 45 minutos en cadena nacional, transmisión que fue confirmada luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, conversara con la conductora Susana Giménez para que demore su regreso a la televisión una semana más, pues coincidía con los planes del Jefe de Estado a quien la “diva de los teléfonos” respalda y ya tiene, de hecho, pautada una entrevista más adelante.

Otro aporte del mundo del Espectáculo a la presentación que, una vez más, realizará en horario de prime time televisivo del domingo: Milei irá al Congreso acompañado por su novia, la ex vedette y conductora, Amalia “Yuyito” González, según ella misma anticipó.

La organización está en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quedaría “afuera” en el marco de los cortocircuitos internos.

En cambio, estarán presentes: Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros ministros, incluido el de Economía, Luis Caputo. La presentación del Presupuesto suele hacerla esta figura para explicar la ley que afecta las cuentas de la Nación, las provincias y los municipios, entre otros. También para responder preguntas de los legisladores, algo que Milei no hará.

La decisión de que el Presidente cuente en el Congreso los ejes de su “Ley de leyes” no sorprende en el marco de un gobierno economicista que hizo el “ajuste más grande la historia” y todavía no logra “terminar” con la inflación en los tiempos esperados -subió en agosto a 4,2% respecto del 4% de julio (Indec)-, tanto como admite que hay sectores de la actividad donde la fuerte recesión comienza a extenderse y las inversiones privadas a demorarse.

Mayor austeridad

Milei prometió que explicará un Presupuesto “liberal y austero que significará el fin de los curros”, motivo por el cual estima que no logrará los votos necesarios para su aprobación. Igualmente, en su entorno no pierden de vista que el peronismo podría tener intención de que “salga, porque no nos van a dejar otra vez con el del 2023 que nos deja hacer lo que queramos”.

En ese marco, el mandatario invitó a la audiencia “a ser testigo de un hito histórico que marcará un antes y un después en la historia económica argentina“. El “hito”, contaron a este medio fuentes cercanas, será la premisa de que “el nivel de gastos no supere al de los ingresos reales y, en caso de que suceda, por primera vez, no solucionarlo con nuevo endeudamiento ni emisión monetaria”.

El Poder Ejecutivo tiene proyectado el gasto total 2025 pero, si no hay recursos o ingresos reales para cumplirlo, entonces aplicará un torniquete – ajuste de la partida en cuestión.

Hasta ahora, Milei adelantó que para lograrlo trabajó en los últimos meses con su equipo en un “rediseño de la forma en la que se escribe el Presupuesto”. “Decidimos que nuestra metodología se va a llamar déficit cero -insistió-, y eso implica que el resultado financiero es cero. Por lo tanto, Argentina deja de tomar nueva deuda”, sumó y avisó que “rolear la deuda no es nueva deuda”.

Hablando de deuda, el mandatario nacional podría dar indicios de cómo vienen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las reservas para cumplir con los vencimientos con bonistas privados a futuro. La hoja de ruta para el año próximo exige proyecciones sobre el Producto Bruto Interno (PBI), la inflación anual, la política monetaria y cambiaria (valor del peso respecto al dólar), los regímenes impositivos, etc.

Cristina, “la única”

El gobierno tuvo esta semana una buena noticia del FMI que le fue reconocida por la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tras los cruces entre ambos en la red social X por el documento “Es la economía bimonetaria, estúpido”. El organismo que conduce Kristalina Georgieva corrió del caso argentino al director del Departamento del Hemisferio Occidental, el chileno Rodrigo Valdés. Milei se lo había solicitado personalmente porque “jugaba en contra” y la dirigente peronista coincidió.

Fue lo único positivo que la expresidenta le marcó este viernes desde el municipio bonaerense de Merlo. Entre el resto de las críticas, se concentró en apuntarle directo al corazón de aquello que el gobierno considera su mayor capital político: la baja de la inflación.

Milei planea mencionar este domingo, tal cual ya lo hizo su vocero, Manuel Adorni, que tras la devaluación del 120% del peso que aplicó al asumir, uno de los grandes logros de los 9 meses de gestión es que la inflación “bajó del 25,5% en diciembre al 4% mensual en julio. Y esto se hizo sin precios cuidados, sin ley de góndolas ni cualquier otro chamanismo económico que nunca en la historia dio resultados”.

Cristina le sugirió, luego de que el Indec informara el alza del promedio a 4,2% (cuando en Casa Rosada esperaban una cifra más cercana a 3,5%), que “largue el manual de la Escuela Austríaca”.

Sobre el concepto de que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, se explayó: “Las ideas que traía de los austríacos, y no sé quiénes más, chocaron con la pared de la Argentina. Lo sigue afirmando y en realidad es una burrada total. Su ministro de Economía dice públicamente que no pueden devaluar, que es lo que pide el FMI, porque si lo hiciera impactaría en los precios. ¿Cómo? ¿No era que la inflación era, como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario? Mire, presidente, largue a Friedman, la escuela austríaca, cace el manual argentino y por favor siéntese a administrar el país”,

En Casa Rosada reconocen que la única y verdadera rival que tiene la oposición a Milei, es Cristina. Mientras brindaba un discurso desde el conurbano bonaerense, el líder de La Libertad Avanza contrastaba con una imagen en La Rural junto a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien respaldó fuertemente esta semana tras el video de un policía gaseando a una nena de 10 años.

Con miras a las elecciones legislativas 2025, en el gobierno siguen de cerca la imagen de la expresidenta en las encuestas, especialmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires que gobierna desde 2019 el peronista, Axel Kicillof -a quien Cristina subió al escenario en Merlo junto al diputado Eduardo “Wado” de Pedro-, y es la más populosa del país y, por ende, la que mayor cantidad de legisladores tiene en el Congreso.

A los “dipuchantas”

La última vez que Milei estuvo en el Congreso fue para la apertura de sesiones ordinarias el 1° de marzo con una puesta en escena similar y con el recinto colmado. En su entorno aseguran que en términos políticos el discurso de este domingo tendrá un tono parecido en el que apuntará contra los “dipuchantas” de la oposición tanto como se mostrará conciliador y plebiscitario con aquellos que quieran alinearse con su propuesta.

Así entienden que fue aquel en el cual convocó al Pacto de Mayo que terminaron firmando 18 gobernadores en julio en Tucumán previo respaldo parlamentario a la Ley Bases y el paquete fiscal.

Desde entonces y luego de que varios jefes provinciales no se sintieran retribuidos por el gesto de acompañar al gobierno, aparecieron algunas complicaciones para el gobierno que se tradujeron en derrotas parlamentarias y hasta la puesta en duda de la alianza férrea con las bancas del PRO que conduce el expresidente, Mauricio Macri.

Milei no sólo atraviesa desde entonces ese escollo, sino que puso a prueba su autoridad al estrenar el veto para la ley de jubilaciones. Se metió en el barro político y el resultado fue agridulce: un éxito en Diputados con ayuda de cinco radicales donde logró evitar que la oposición (casi toda Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la parte del radicalismo que no fue a la cita con Milei en la Rosada) lograra juntar los dos tercios de los votos para insistir con la ley de mejora los haberes. Tampoco que quedara muy lejos.

Y un duro revés en el Senado donde creía tener todo arreglado también con el radicalismo para dejar afuera de la sesión a los fondos de la SIDE pero, en un giro de esa bancada, esta vez en su contra, se sorprendió con su tratamiento en la sesión. En el gobierno aseguran que no insistirán con los $100 mil millones.

En la misma sesión se aprobó la ley de financiamiento universitario, la cual incluye un aumento para los docentes y no docentes acorde a la inflación. Milei confirmó que será su segundo veto para cuidar el equilibrio fiscal.

Con todo, hay dudas respecto de qué harán los diferentes bloques de la oposición este domingo. Algunos ya avisaron que habrá bancas vacías, darán el presente sólo sus jefes de bancada y los que pertenecen a la Comisión de Presupuesto. Los “disparos” del Presidente, aseguran fuentes cercanas, serán para los radicales.