El salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires lleva el nombre de una eminencia: el ingeniero Humberto Rafael Ciancaglini (1918-2012). Fue decano de la FIUBA. En La Noche de los Bastones Largos, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, mostró su dignidad. Inolvidable. Con orgullo el decano de la Facultad, ingeniero Alejandro Martínez lo recordó durante su discurso. Su nombre volvió a sonar el jueves 12 de septiembre cuando se celebró el 63 aniversario de la Industria Naval, en conmemoración al decreto 7992/61 del presidente Arturo Frondizi, basado en el Plan Esteverena, que impulsó un plan para renovar la flota mercante del país con 37 nuevas unidades en diez años.

La Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), la FIUBA y la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) organizaron el festejo. Grupo Crónica estuvo ahí, en una jornada de mucha emoción y todos pensando en el futuro.

TODOS UNIDOS. Sergio Rodríguez Zubieta (director del Departamento de Ingeniería Naval de la FIUBA), Ingeniero Gustavo Poiré (TPA, Tecnopesca Argentina); Ingeniero Ricardo Ferrer (Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Naval); Raúl Ramis (Director de Ingeniería y Construcciones de Tandanor), Sandra Cipolla (presidenta de ABIN y de SPI) y el ingeniero Héctor Lekavicius (Navaltec de Mar del Plata).

Los protagonistas clave estuvieron en la celebración: la presidenta de ABIN, Sandra Cipolla; el decano de la FIUBA, ingeniero Alejandro Martínez; el director del Departamento de Ingeniería Naval de la FIUBA, ingeniero Sergio Rodríguez Zubieta; el presidente de la FINA, Marcos de Monte y el secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), Juan Speroni. Además de autoridades de la Armada Argentina y de Prefectura Naval Argentina, referentes de entidades académicas, profesionales y sindicales, y legisladores nacionales y provinciales.

Aquí están, estos son: todos comprometidos con la Industria Naval

Participaron el contralmirante Néstor Darío Peretti, en representación del Jefe de Estado Mayor del Ejército, Vicealmirante Carlos María Allievi; el Capitán de Navío Pablo Buonanotte, en lugar del jefe de Servicios de Hidrografía Naval, Hernán Montello; la Diputada Nacional de Tierra del Fuego Carolina Yutrovic; el Director General de Seguridad Prefecto General Carlos Villarreal en nombre del Prefecto General Guillermo Giménez Pérez; el jefe del Departamento de Seguridad Ambiental Prefecto Mayor Leonardo Filomatori; el jefe del Departamento de Seguridad de la Navegación de la Prefectura Naval Argentina, Prefecto Mayor José Fernando Santos; el Presidente del Puerto de la Plata, José Maria Lojo; la presidenta del puerto de Quequén, Maria Jimena Lopez; Domingo Contessi (Astillero Federico Contessi), Gabriel Bachiega y Mónica Ortalda (Remolques La Plata); la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA) Silvia Martínez; Gustavo Poiré (TPA, Tecnopesca Argentina); Ingeniero Ricardo Ferrer, Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Naval; Raúl Ramis, Director de Ingeniería y Construcciones de Tandanor y el ingeniero Héctor Lekavicius, de Navaltec de Mar del Plata, entre otros invitados. También recibieron los saludos de los ministros Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alberto Weretilneck (Rio Negro), Daniel Funes de Rioja (presidente de la UIA), quien destacó: “Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de esta industria, apoyando el avance tecnológico y su desarrollo productivo.” Desde Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), que en coincidencia festejaba sus 120 años, su presidente el ingeniero Elio Del Re, se comprometió a “seguir trabajando juntos y fortalecer la unidad entre empresarios y trabajadores latinoamericanos. Este esfuerzo tiene como objetivo generar una alianza productiva que nos permita presentar una imagen sólida e identificada ante el resto del mundo.”

PRESIDENTAS Y LÍDERES. Sandra Cipolla (ABIN y SPI), con Silvia Martínez (CINA).

Nadie olvida al ingeniero Humberto Ciancaglini

El decano Alejandro Martínez habló orgulloso del lugar donde se hizo el acto y puso en valor el edificio histórico (NdR: originalmente ahí estaba la Fundación Eva Perón, inaugurada en 1952). Y destacó el vínculo de la FIUBA con las empresas navales: “Permiten trabajar a nuestros profesionales y estudiantes en el sector privado. Esta relación es clave para todos. Analizamos cambios en los programas de estudio y se trabaja sobre un proyecto de base de datos para que las empresas nos envíen sus problemas y los alumnos aporten para resolverlos”. Esta propuesta tendrá un ida y vuelta increíble: lo habitual es estudiar sobre teorías, esta vez será resolver los inconvenientes reales.

“GRACIAS JUAN”. Juan Speroni, secretario general del SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales), recibió la felicitación de Sandra Cipolla.

La presidenta de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), Sandra Cipolla, tuvo un rol protagónico. Dio un discurso integrador al hablar en nombre de un sector clave y puso en valor la potencia que tienen. A todo esto, dejó en claro lo que implica la vigencia del decreto 909/94. Sin dudas, una asignatura pendiente. “La importación de buques usados va a limitar a los jóvenes estudiantes; si se importan buques usados, le tenemos que decir a los jóvenes que realmente no van a diseñar, no van a crear y no van a construir. Eso le da la magnitud del daño que significa que siga vigente.”

El trabajo con la Armada y Prefectura y el elogio al gremio

Cipolla pidió que haya más licitaciones públicas para garantizar transparencia en el desarrollo de la industria naval argentina: “Las licitaciones públicas nos permiten, como privados, desarrollarnos, crecer y contratar ingenieros e ingenieras navales que se puedan desarrollar y puedan diseñar, crear y construir barcos”. Así, hizo referencia sobre el “Estado armador” y el trabajo conjunto con la Armada y Prefectura: “Enorme compromiso en la articulación de cara al desarrollo de la industria.”

EL ORGULLO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. El Salón del Consejo Ejecutivo de la FIUBA lleva el nombre del ingeniero Humberto Ciancaglini. Estuvo colmado para celebrar el 63 aniversario de la Industria Naval.

Y en cuanto a la industria naval, pidió “pensar el sector como un todo, como parte de los puertos, de las vías navegables y de la marina mercante. Por eso es importante poner en valor la defensa y el trabajo para desarrollar una vía navegable troncal que sea afín a los intereses del pueblo argentino, además de avanzar con la construcción del Canal Magdalena, no sólo en términos de soberanía sino también de desarrollo industrial.”

Durante su exposición le dio relevancia al rol que tiene el sindicato (SAON) en la realidad de la Industria Naval: “Gracias Juan”, le dijo a Speroni. Cipolla, además, puso énfasis en que son necesarias políticas de largo plazo. “Seguimos convencidos por dónde pasa el desarrollo; claramente es capital y trabajo y claramente es capital, trabajo y articulación público privado, con un Estado eficiente, pero presente y no ausente. Trabajemos por más producción, porque la industria naval puede ser un éxito solo si todos nos comprometemos”.

MARCAR LA CANCHA PARA EL FUTURO. Sandra Cipolla dio un discurso donde analizó la realidad del sector, las asignaturas pendientes y el rol del trabajo entre lo público y privado. “Somos potentes”, remarcó.

Reglas de juego claras, nuevo barco y los 20 años de SPI en Santa Cruz

Por su parte, el presidente de la FINA, Marcos de Monte, reforzó los conceptos de Cipolla y afianzó la importancia de potenciar la formación y capacitación entre los sectores empresarial, laboral y académico. También hizo referencia a la resolución 909/94: “Es imperativo poner el tema sobre la mesa de debate para otorgarle previsibilidad al sector. La preocupación no tiene que ver con la competencia sino con que las reglas de juego sean en un marco de equidad”. También amplió sus definiciones. Le dijo a serindustria.com.ar que “la situación es complicada, aunque en nuestro país siempre es así. El sector está activo, tiene sus necesidades, pero aporta y está para seguir aportando”.

FIUBA: NUEVOS PLANES DE ESTUDO El decano Alejandro Martínez habló del ingeniero Ciancaglini y del lugar donde se hizo el acto. Además, puso en valor el edificio histórico y la educación.

Luego del acto, hubo una visita al Canal de Experiencias de Arquitectura Naval (CEAN), ubicado en el subsuelo de la misma Facultad, donde se realizan estudios de investigación y desarrollo en las áreas de hidrodinámica y propulsión naval.

El empresario Domingo Contessi se mostró eufórico y recibió felicitaciones anticipadas porque este lunes a las 16, en el puerto de Mar del Plata, se producirá el bautismo y botadura del Buque Pesquero Lito y que tendrá como madrina a Gabriela Andrea Di Bona. “Se llama en nombre de Carlitos “Lito” Di Bona. Sus hijos Tony y Vicente eligieron ponerle ese nombre en homenaje a su padre”, le dijo a Crónica.

Sandra Cipolla (además de ABIN también es presidenta del Astillero SPI), le dijo a Crónica que está con mucha expectativa y trabajando en todos los preparativos porque el astillero celebrará su expansión y los 20 años en Santa Cruz, en el puerto de Caleta Paula, en Caleta Olivia.

