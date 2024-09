Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Industria Naval es un sector clave en la economía y producción argentina. El 12 de septiembre festejó sus 63 años en la FIUBA, la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la Capital Federal.

La Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), la FIUBA y la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) organizaron el festejo que se realizó en el salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires lleva el nombre de quien fuera decano, el ingeniero Humberto Rafael Ciancaglini (1918-2012). Para muchos, se transformó en inolvidable por su actitud y valentía para enfrentar al poder La Noche de los Bastones Largos, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía. A tal punto, que durante la ceremonia fue recordado por el decano de la Facultad, el ingeniero Alejandro Martínez.

Así, celebró un nuevo aniversario de la Industria Naval en conmemoración al decreto 7992/61 del presidente Arturo Frondizi, basado en el Plan Esteverena, que impulsó un plan para renovar la flota mercante del país con 37 nuevas unidades en diez años.

1 de 6 | FIUBA: NUEVOS PLANES DE ESTUDO El decano Alejandro Martínez habló del ingeniero Ciancaglini y del lugar donde se hizo el acto. Además, puso en valor el edificio histórico y la educación. 2 de 6 | EL ORGULLO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. El Salón del Consejo Ejecutivo de la FIUBA lleva el nombre del ingeniero Humberto Ciancaglini. Estuvo colmado para celebrar el 63 aniversario de la Industria Naval. 3 de 6 | “GRACIAS JUAN”. Juan Speroni, secretario general del SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales), recibió la felicitación de Sandra Cipolla. 4 de 6 | PRESIDENTAS Y LÍDERES. Sandra Cipolla (ABIN y SPI), con Silvia Martínez (CINA). 5 de 6 | TODOS UNIDOS. Sergio Rodríguez Zubieta (director del Departamento de Ingeniería Naval de la FIUBA), Ingeniero Gustavo Poiré (TPA, Tecnopesca Argentina); Ingeniero Ricardo Ferrer (Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Naval); Raúl Ramis (Director de Ingeniería y Construcciones de Tandanor), Sandra Cipolla (presidenta de ABIN y de SPI) y el ingeniero Héctor Lekavicius (Navaltec de Mar del Plata). 6 de 6 | LOS ORGANIZADORES. Marcos del Monte, presidente de FINA, Alejandro Martínez, decano de la FIUBA, y Sandra Cipolla, presidente de ABIN.

La presidenta de ABIN, Sandra Cipolla, estuvo acompañada por el decano de la FIUBA, ingeniero Alejandro Martínez; el director del Departamento de Ingeniería Naval de la FIUBA, ingeniero Sergio Rodríguez Zubieta; el presidente de la FINA, Marcos de Monte y el secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), Juan Speroni. También participaron autoridades de la Armada Argentina y de Prefectura Naval Argentina, referentes de entidades académicas, profesionales y sindicales, y legisladores nacionales y provinciales.

Cipolla pidió que haya más licitaciones públicas para garantizar transparencia en el desarrollo de la industria naval argentina: “Las licitaciones públicas nos permiten, como privados, desarrollarnos, crecer y contratar ingenieros e ingenieras navales que se puedan desarrollar y puedan diseñar, crear y construir barcos”. Por eso, destacó “el enorme compromiso en la articulación de cara al desarrollo de la industria” e hizo referencia sobre el “Estado armador” y el trabajo conjunto con la Armada y Prefectura.

A la industria naval le pidió “pensar el sector como un todo, como parte de los puertos, de las vías navegables y de la marina mercante. Por eso es importante poner en valor la defensa y el trabajo para desarrollar una vía navegable troncal que sea afín a los intereses del pueblo argentino, además de avanzar con la construcción del Canal Magdalena, no sólo en términos de soberanía sino también de desarrollo industrial.”

Cipolla, además, puso énfasis en que son necesarias políticas de largo plazo. “Seguimos convencidos por dónde pasa el desarrollo; claramente es capital y trabajo y claramente es capital, trabajo y articulación público privado, con un Estado eficiente, pero presente y no ausente. Trabajemos por más producción, porque la industria naval puede ser un éxito solo si todos nos comprometemos”.

Durante su exposición felicitó al sindicato (SAON) por su trabajo protagónico en la Industria Naval: “Gracias Juan”, le dijo a Speroni, el secretario general.

También dejó en claro “una asignatura pendiente: la vigencia del decreto 909/94. “La importación de buques usados va a limitar a los jóvenes estudiantes; si se importan buques usados, le tenemos que decir a los jóvenes que realmente no van a diseñar, no van a crear y no van a construir. Eso le da la magnitud del daño que significa que siga vigente.”

El presidente de la FINA, Marcos de Monte, también hizo referencia a la resolución 909/94: “Es imperativo poner el tema sobre la mesa de debate para otorgarle previsibilidad al sector. La preocupación no tiene que ver con la competencia sino con que las reglas de juego sean en un marco de equidad”.

Sandra Cipolla desplegó lo que sabe sobre la industria con un discurso encendido. Luego del acto, recibió saludos y fotos. Muy entusiasmada, habló con La Opinión Austral e hizo referencia a lo que viene en Santa Cruz. En octubre celebrará los 20 años de su Astillero SPI en el Puerto de Caleta Paula, en Caleta Olivia. Y hay gran expectativa. Ella sabe lo que significa perdurar y ser competitiva y durante estos 20 años en la Patagonia. Así, pasó por las gobernaciones de Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta, Alicia Kirchner y Claudio Vidal.

