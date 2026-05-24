Una fuerte discusión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a encender las alarmas entre los fanáticos del reality conducido por Santiago del Moro; las protagonistas fueron Tamara Paganini y Luana Fernández, quienes terminaron enfrentadas en una secuencia cargada de gritos y tensión.

Todo comenzó cuando Manuel Ibero se acercó al comedor, donde estaba sentada la exparticipante de la edición 2001, y le reclamó, a los gritos, por unas pertenencias fuera de lugar. “Tamara tienes todas las cosas tiradas ahí”, indicó, visiblemente molesto.

La reacción de Paganini no tardó en llegar; se levantó rápidamente, y, respondió: “Pero, boludo, ¿cuántas veces te tengo que decir? A mí no me levantes la voz”, le dijo, furiosa.

Mientras ambos continuaban discutiendo, Luana intervino desde su lugar intentando frenar la situación. “Dejen de gritar, dejen de gritar”, expresó; sin embargo, el comentario solo aumentó el enojo de Tamara, quien le respondió de forma tajante: “Vos no te metas, boluda”.

El clima dentro de la casa siguió escalando y, cuando Lola intentó mediar en la pelea, Fernández se acercó de manera desafiante a otra de sus compañeras, y, dijo unas polémicas declaraciones. “Te voy a romper la cara”, lanzó.

Tras ese momento de máxima tensión, la transmisión de las cámaras 24 horas fue interrumpida por la producción, por lo que no pudo verse cómo finalizó el conflicto; en redes, muchos usuarios especularon con posibles sanciones para las participantes involucradas.

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