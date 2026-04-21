A poco menos de un año de que se supiera de su relación con el empresario Nicolás Trombino, Jésica Cirio reveló que está embarazada de su segundo hijo; en este marco, Ángel de Brito brindó la primicia en “LAM” (América TV) y explicó por qué tuvo que demorar la noticia durante varios días.

Según detalló el conductor, la modelo lleva poco más de tres meses de gestación y se prepara para recibir a su segundo hijo; cabe recordar que, Cirio, ya es mamá de Chloe, fruto de su relación anterior con Martín Insaurralde.

Pero la verdadera bomba llegó cuando, De Brito, reveló el nombre del padre: Nicolás Trombino, un empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos, será quien acompañe a la modelo en esta nueva etapa; también, el comunicador contó que el bebé en camino es un varón, lo que suma aún más expectativa a la noticia. “Ya tiene la parejita”, ironizó.

Tras la revelación, Ángel puso al aire el audio que Cirio le envió, confirmando el romance y agradeciéndole por no contar la primicia antes de tiempo. “Ya que lo sabés hace un tiempo y, para mí, era importante que primero lo sepa la nena, así que… Bueno, te mando un beso enorme; te quiero”, se la escuchó decir.

Trombino es un empresario argentino que, hasta ahora, se mantenía alejado de los flashes y la exposición mediática; su nombre empezó a sonar fuerte después de que se conoció su relación con Cirio y la confirmación de que será papá junto a la conductora.

“Esta vez, Jésica googleó”, ironizó De Brito, en referencia a los antecedentes de Trombino, pese a que, a comienzos de este año, revelaron en “LAM” que debía una cifra millonaria de expensas en el edificio de Puerto Madero en el que vive.

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