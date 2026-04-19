Este último sábado, Tini Stoessel deslumbró en el Estadio Marcelo Bielsa con el despliegue de su gira “FUTTTURA”; el show, que comenzó puntualmente a las 21:15 hs, ofreció una experiencia inmersiva de casi tres horas que incluyó el ingreso de la artista al escenario desde una nave espacial, descendiendo sujeta por un arnés.

La infraestructura técnica fue el punto más destacado de la jornada en Rosario; el montaje contó con más de mil metros de pantallas LED de alta definición, 1.200 equipos de iluminación, ascensores y tecnología de sonido de última generación para cubrir cada rincón del Coloso del Parque; además, la puesta en escena integró hologramas con el icónico logo de la “Triple T”, consolidando una propuesta visual de alto impacto para el público de Santa Fe.

A lo largo del show, que se extendió hasta las 23:50 hs, Tini no estuvo sola, ya que la artista sorprendió a su público con la presencia de Nicki Nicole, La Joaqui, el dúo La T y la M y Maxi Espíndola.

El repertorio permitió un recorrido exhaustivo por las diferentes etapas de la carrera de la vocalista, quien se mostró visiblemente emocionada ante la respuesta de la audiencia; desde un costado del escenario, su padre, Alejandro Stoessel, siguió de cerca cada tramo de la presentación.

Más allá de lo musical, la noche en el Parque Independencia dejó momentos de fuerte interacción: la cantante alzó la bandera LGBTIQ+ en señal de apoyo a la diversidad y encabezó un festejo especial al cantarle el feliz cumpleaños a un joven espectador llamado Nazareno, gesto que fue acompañado por todo el estadio a coro.

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