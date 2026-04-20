El empresario teatral, Carlos Rottemberg, contó en una nota con Tomás Méndez (“Radio 750”) por qué Luis Brandoni, actor recientemente fallecido tras haber sufrido un derrame cerebral por un accidente doméstico, rechazó protagonizar “Buenos vecinos”.

Según relató, cuando le propusieron a Brandoni protagonizar la telecomedia “Buenos vecinos” en Telefe, el actor decidió rechazar la oferta; en ese momento, se desempeñaba como diputado nacional y consideró que no podría cumplir, correctamente, con ambas responsabilidades.

“Me dijo que “no” porque era diputado y no iba a poder hacer bien su trabajo en la Cámara”, reveló Rottemberg.

Tras la negativa, el papel fue ocupado por Hugo Arana, quien protagonizó la ficción junto a Moria Casán; la dupla logró un gran éxito y la serie se convirtió en uno de los programas más recordados de la televisión argentina.

También, Rottemberg compartió una frase que reflejaba la vocación de Brandoni por el escenario. “Me dijo: ‘Si no hago teatro, me muero’”, recordó, y agregó que le respondió con humor: “Conmigo no lo vas a hacer, porque no quiero que te mueras por hacer teatro”.

La anécdota volvió a poner en valor tanto el compromiso político de Brandoni como su inquebrantable amor por el teatro, una pasión que marcó su carrera artística.

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