María Becerra protagonizó un momento de enorme sensibilidad durante una transmisión en vivo que compartió junto a su pareja, J Rei; la cantante se emocionó al hablar de las consecuencias que dejaron en ella los difíciles episodios que atravesó en relación con la pérdida de sus embarazos y, explicó, cómo, esas experiencias, todavía repercuten en su bienestar.

Entre 2023 y 2025, la artista atravesó cuatro pérdidas de embarazos junto a J Rei; uno de aquellos episodios, ocurrido en 2023, fue un embarazo ectópico que provocó la ruptura de una trompa de Falopio y una importante hemorragia interna.

En abril de 2025, Becerra tuvo que ser internada, de urgencia, luego de atravesar un nuevo embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna y requirió una intervención quirúrgica.

Durante el vivo, la cantante contó que, algunas de aquellas experiencias, dejaron secuelas que, todavía, aparecen en situaciones cotidianas, especialmente, cuando tiene que cumplir con sus compromisos profesionales.

“Siento que no solo ese día me salvaste de una manera, sino que siento que lo hacés a diario. Yo, en base a eso, sufro un montón de cosas que me quedaron como secuelas mentales”, manifestó Becerra, mientras se refería al acompañamiento permanente de su pareja.

La artista explicó que, en determinadas ocasiones, los síntomas pueden aparecer antes de un show y que, durante un tiempo, llegó a interpretarlos de otra manera. “Ese día, por ejemplo, estaba por subirme a un show y sentía que tenía la presión baja”, indicó.

Con el tiempo, María logró identificar que esas sensaciones podían estar relacionadas con episodios de ansiedad o pánico. “En realidad, seguramente era un ataque de ansiedad o de pánico. Yo siento que se me baja la presión, porque me empiezo a marear o empiezo a tener náuseas, pero es parte del ataque de ansiedad”, explicó.

En medio de su relato, Becerra destacó la forma en que J Rei se prepara para acompañarla cuando salen juntos; según contó, el músico lleva consigo una serie de elementos para poder asistirla si atraviesa un episodio de ansiedad o pánico.

“La verdad es que, con todo lo que él se arma para salir conmigo, para cuidarme, me salva un montón de un montón de cosas”, aseguró la cantante; luego reveló un detalle que dimensiona el nivel de atención que su pareja tiene hacia ella.

“Cuando a mí me da un ataque de ansiedad o de pánico, que vos te encargues de llevar una mochila que pesa 14 kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturómetro, un todo, pensando en mí… Mi amor, es re lindo y me deja tranquila”, le dijo Becerra a J Rei.

El músico la acompañó durante el momento de mayor emoción y buscó transmitirle tranquilidad mientras ella hablaba frente a la cámara. “Está emotiva mi gordita… Eso quiere decir que vas a tener una vida liviana, que el día que te pasa algo vas a tener la solución”, le respondió J Rei.

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