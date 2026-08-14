A pocos meses de convertirse en mamá por primera vez, Cande Molfese rompió el silencio sobre las etapas anteriores de su vida sentimental; la actriz se refirió a su ruptura con Gastón Soffritti y salió al cruce de una versión que vinculaba el final de la pareja con el deseo de ser madre.

Molfese explicó que, la maternidad, ya era un tema que estaba presente en sus pensamientos mucho antes de comenzar su actual relación y, remarcó, que ese no fue el motivo por el que decidió terminar su noviazgo anterior.

“Hace tiempo estaba pensando la idea de ser mamá. Yo no me separé de mi ex por eso, me separé por otras cosas más”, indicó la actriz, dejando, en claro, que hubo otras razones detrás de aquella decisión.

Incluso, después de separarse, Cande comenzó a analizar la posibilidad de atravesar la maternidad sin estar en pareja; en ese momento, contempló distintas alternativas para poder cumplir con su deseo de formar una familia.

“Es más, yo separada empecé a averiguar para congelar óvulos y a pensar si quería ser madre sola”, contó.

Con el tiempo, su presente sentimental tomó otro rumbo: la llegada de una nueva pareja hizo que, su deseo de ser madre, cobrara una dimensión diferente y, finalmente, decidió avanzar con ese proyecto.

“Mi pareja actual me despertó el deseo de ser madre”, explicó Cande al recordar cómo fue ese proceso.

Cande Molfese ya eligió el nombre de su bebé

Mientras disfruta de su embarazo, la actriz también sorprendió al contar que ya está definido el nombre de su primer hijo.

Aunque, por el momento, prefiere mantenerlo en secreto, Molfese confirmó que la elección ya fue realizada junto a su pareja y se mostró muy entusiasmada con el resulta. “Ya tiene nombre y, a mí, me encanta”, expresó.

Antes de llegar a la opción definitiva, la actriz había revelado algunos de los nombres que estaban entre sus preferidos.

Sin embargo, el nombre finalmente elegido no está entre esas alternativas; la decisión fue tomada en conjunto y, por ahora, ambos decidieron mantenerla bajo reserva.

El embarazo había sido anunciado, públicamente, durante una emisión de “Perros de la Calle”, cuando Molfese sorprendió a Andy Kusnetzoff y a sus compañeros al mostrar la ecografía y contar, en vivo, que estaba esperando a su primer hijo.

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