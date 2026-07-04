A través de sus redes, José María Listorti publicó en sus redes un video en el que muestra el estado de una playa de Miami en la que se encontraba.

En la playa, se puede apreciar una enorme cantidad de sargazo —un alga marina de color marrón— tanto dentro como fuera del agua haciendo que se torne de un color oscuro.

El actor, comienza la grabación diciendo: “¿Vos decís que lindo las playas de Miami? ¿El mar? Vamos a meternos juntos”, y, acto seguido, muestra el estado del agua y la arena con sargazo por todas partes.

El humorista se mete en el agua y se ve rodeado de las algas e, incluso, se coloca una de estas en la cabeza; Listorti se refiere al estado del agua como “un asco” y añade “parece que estás en un pantano”.

La llegada de estas macroalgas depende principalmente de las corrientes marinas, la orientación de las costas, y la protección natural que brindan arrecifes y bahías.

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