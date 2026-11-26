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A los ocho años encontró en la gimnasia artística una pasión que, con el paso del tiempo, se convirtió en una parte fundamental de su vida. Hoy, a los 17, Juan Manuel Taboada cierra una etapa importante de su recorrido deportivo en el Atlético Boxing Club, la institución que lo acompañó durante casi una década de aprendizajes, entrenamientos y competencias.

El joven gimnasta fue reconocido recientemente por su trayectoria y por el camino recorrido dentro de la disciplina. Sin embargo, su despedida de las competencias no significa necesariamente un adiós definitivo a la actividad: ahora buscará combinar su pasión por la gimnasia con un nuevo desafío académico, el comienzo de sus estudios de Ingeniería Química.

En una entrevista con LU12 AM680, Taboada repasó cómo comenzó su historia con este deporte. Su acercamiento estuvo relacionado con su hermana mayor, que también practicaba gimnasia. Mientras él jugaba al básquet, observaba sus entrenamientos y le insistía a su papá para que lo llevara a probar.

“Mi hermana hizo gimnasia y yo la veía. Siempre me llamaba la atención. Estaba con básquet y le insistía a mi papá para que me mandara”, recordó.

Finalmente, una visita al gimnasio terminó de convencerlo. Desde 2017 comenzó a entrenar en el Boxing, aunque en aquellos primeros años la actividad estaba mucho más relacionada con el juego y la diversión que con la competencia.

“Para mí era jugar, subirme a los aparatos, colgarme y divertirme”, contó. El cambio llegó en 2022, cuando participó por primera vez en los Juegos Evita. Aquella experiencia marcó un antes y un después en su formación: tuvo que prepararse para alcanzar determinados niveles técnicos y comenzó a entrenar con objetivos más específicos.

“Desde ahí le agarré mucho más cariño a la gimnasia y empecé a entrenar todos los días, mucho más consciente de mi cuerpo, de lo que tenía que alcanzar y de lo que tenía que hacer para lograrlo”, explicó.

La preparación para competir requiere constancia, repetición y una importante exigencia técnica. Cada movimiento tiene un proceso de aprendizaje que debe respetar etapas y metodologías para garantizar la seguridad del deportista. Taboada reconoció que es muy autocrítico y que pocas veces termina una presentación completamente conforme, porque siempre encuentra algún detalle que podría haber realizado mejor.

Sin embargo, destacó especialmente su participación en la Copa Gimnástica Sur, disputada en el gimnasio del CePARD, donde consiguió presentar ejercicios de mayor dificultad y movimientos que tiempo atrás no imaginaba poder realizar.

“Es la primera vez que pude presentar un nivel alto con ejercicios que jamás me habría imaginado hacer. Estaba bastante feliz, a pesar de haber tenido muchos descuentos”, señaló.

En su recorrido también hubo momentos difíciles. Durante su segundo viaje a los Juegos Evita, en Mar del Plata, sufrió una lesión de rodilla mientras practicaba un ejercicio, apenas un día antes de la competencia. El dolor fue tan intenso que tuvo dificultades para ponerse de pie y debió modificar su participación. Al día siguiente, con la rodilla vendada, pudo competir, aunque tuvo que dejar un aparato sin realizar y reducir algunos elementos de su rutina.

La gimnasia artística masculina exige un importante desarrollo de la fuerza, la coordinación y el control corporal. A diferencia de la rama femenina, cuenta con seis aparatos y presenta características técnicas particulares. Para fortalecer sus condiciones físicas, Juan Manuel llegó a combinar los entrenamientos específicos con sesiones de fuerza y calistenia, aunque reconoció que en el último tiempo debió reducir esa exigencia.

Más allá de su experiencia personal, Taboada también puso el foco en el crecimiento de la disciplina en Río Gallegos. Según explicó, en los últimos años observó una evolución importante en el nivel de los gimnastas, especialmente después del estancamiento que se produjo durante la pandemia.

“Todos los años noto que el nivel va subiendo”, afirmó. Como parte de ese crecimiento, participó de los Juegos de Integración Patagónica, que el año pasado se realizaron en Neuquén y este año tuvieron como sede a Río Gallegos. En la edición anterior alcanzó una final en uno de los aparatos, mientras que en la última logró clasificarse en dos.

También destacó el trabajo que realizan las instituciones y los entrenadores para sostener el desarrollo de la actividad en Santa Cruz. En ese sentido, consideró que existe talento y potencial para seguir creciendo, incluso con la posibilidad de que la provincia pueda recibir en el futuro una competencia nacional.

Otro de los aspectos sobre los que reflexionó fue la necesidad de darle mayor visibilidad a la gimnasia masculina. Todavía existe la idea de que se trata de una disciplina exclusivamente femenina, algo que, según explicó, está lejos de la realidad.

“Se tiene como que la gimnasia es solamente para mujeres, no se sabe que los hombres también tienen su gimnasia y es distinta”, sostuvo. Consultado sobre si alguna vez sufrió burlas por practicar este deporte, aseguró que fueron muy pocas y que nunca sintió vergüenza de hacer algo que siempre le gustó.

El cierre de su etapa competitiva en el Boxing también representa una oportunidad para descubrir otra faceta de la actividad. Desde hace dos años se desempeña como monitor y colabora con los más chicos, una experiencia que le permitió descubrir cuánto disfruta de enseñar y acompañar los primeros pasos de otros gimnastas.

Actualmente trabaja con un grupo de seis niños y trata de transmitirles los conocimientos que adquirió durante su formación, aunque reconoce que todavía tiene mucho por aprender y consulta permanentemente a sus profesores.

“Me gusta mucho tratar con niños, ayudarlos y enseñarles. Les agarrás mucho cariño también”, contó.

Ahora, el desafío será organizar sus tiempos para comenzar la carrera de Ingeniería Química sin perder completamente el vínculo con la gimnasia. La distancia entre los gimnasios y el centro universitario, los horarios de entrenamiento, los traslados y los costos son algunas de las cuestiones que deberá resolver para continuar practicando.

Su intención es encontrar la manera de seguir entrenando, aunque la prioridad estará puesta en su formación académica.

A los 17 años, Juan Manuel Taboada termina una etapa que comenzó cuando apenas era un chico que quería subirse a los aparatos porque veía entrenar a su hermana. En el camino encontró una pasión, superó dificultades, participó en competencias patagónicas y nacionales, y alcanzó ejercicios que alguna vez parecían imposibles.

El reconocimiento recibido en el Atlético Boxing Club representa mucho más que una despedida: es el reconocimiento a años de esfuerzo y dedicación. Su futuro ahora lo encontrará frente a nuevos desafíos, con la gimnasia artística como una parte de su historia que, más allá de las competencias, seguirá acompañándolo.