Mery Folgar reveló en “La mañana de Lape” (América TV) cómo sería, según las versiones a las que accedió, el dress code que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían pensado para los invitados a su casamiento; ka especialista en moda aclaró que mostraría imágenes similares a las referencias originales y no difundiría el material oficial para proteger a sus fuentes.

La boda está prevista para el 19 de diciembre, fecha que el propio De Paul confirmó en sus redes.

De acuerdo con Folgar, la propuesta para las mujeres tendría una impronta de alfombra roja, con inspiración en la Met Gala y referencias a los años 90 y los primeros años de la década del 2000.

La panelista mencionó prendas metalizadas, transparencias, puntillas, encajes y elementos lenceros; también, señaló que no habría un color único, sino una gama amplia de tonos y texturas para mantener la coherencia visual de la fiesta.

“Acá es red carpet, es decir, bien espectacular, de Hollywood”, explicó Folgar al aire; según indicó, las imágenes de referencia apuntarían a una estética ligada a las grandes galas internacionales.

Los hombres también tendrían pautas de vestimenta

La especialista aseguró que las sugerencias no se limitarían a los looks femeninos; para los hombres, el pedido incluiría trajes descontracturados, con la posibilidad de usar corbata o prescindir de ella, siempre dentro de una estética juvenil y formal.

Folgar indicó que, el objetivo, sería que los asistentes se integren al universo visual diseñado para el evento. “La idea es que sea canchero, Met Gala, con onda, juvenil”, describió durante el programa.

También explicó que, según las wedding planners con las que habló, los códigos de vestimenta suelen utilizarse para ordenar la estética de las fotos y videos de un casamiento, sobre todo, cuando se trata de celebraciones con una producción definida.

En el ciclo conducido por Sergio Lapegüe, Folgar afirmó que la boda habría sido concebida como un espectáculo y tendría referencias a tres películas de Disney vinculadas con la historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul; de todas formas, no precisó cuáles serían esos títulos.

También, la especialista sostuvo que, la celebración, contaría con una organización reservada y que los proveedores habrían firmado acuerdos de confidencialidad; esos puntos, al igual que el supuesto dress code, no fueron confirmados públicamente por los protagonistas.

Leé más notas de La Opinión Austral