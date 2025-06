Desde que fue eliminado de “Gran Hermano 2025” (Telefe), Juan Pablo “Devi” De Vigili se convirtió en uno de los personajes más buscados por los medios. En las últimas horas, su nombre volvió a ser tendencia luego de que se viralizara una foto suya completamente desnudo, publicada por su excompañera Juliana “Furia” Scaglione.

Ahora, fue él mismo quien rompió el silencio sobre el escándalo. “Devi” fue invitado a “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, y se refirió, por primera vez, a la polémica imagen que generó revuelo en redes sociales. “Me parece que vi algo”, indicó, entre risas, cuando el periodista le consultó si estaba al tanto de la publicación de Furia.

Acto seguido, vio, en vivo, la imagen en cuestión y no dudó en calificarla como “un papelón”. “Uno confía y, a veces, confía en personas equivocadas, pero no importa. Yo no haría algo así, jamás. Hay que tomarlo de quién viene”, lanzó, claramente molesto por la situación

En este marco, De Brito le preguntó si consideraba que lo habían traicionado. “Supongo. Está censurada y no se ve completa, pero es una vergüenza. No está bueno, sino, lo hubiese subido yo mismo a Instagram”, agregó el exjugador.

La publicación fue realizada por “Furia” Scaglione, quien utilizó su cuenta de “X” para compartir la imagen acompañada de una frase provocadora.“Lo único bueno que tenía para dar y ni lo mostró”, escribió la exparticipante del reality conducido por Santiago del Moro. El posteo fue rápidamente replicado y generó una catarata de críticas hacia ella por haber divulgado un contenido íntimo sin consentimiento.

Aunque luego eliminó el tuit, el daño estaba hecho: la foto ya circulaba en todas las plataformas; incluso, algunas compañeras del programa reaccionaron en vivo al enterarse de la existencia de la imagen.

El caso abrió un debate en redes sobre los límites del contenido compartido y el respeto por la intimidad ajena. Mientras tanto, Devi volvió expresar su incomodidad. “Es una vergüenza. No está bien lo que se hizo”, cerró.

