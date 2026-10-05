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Este domingo 4 de octubre, se dieron a conocer los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, cuya primera edición se celebrará el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño.
Entre las figuras que competirán por una estatuilla, aparecen: Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra, Ángela Leiva, Cazzu, Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez y Dante Spinetta.
También, integran las nominaciones Emanero, Babasónicos, Tan Biónica, Luck Ra, Valentín Merlo y Candu Domínguez, entre otros artistas que formarán parte de esta primera entrega.
La ceremonia está organizada por APTRA, presidida por Luis Ventura, con producción general y derechos de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve; la propuesta reunirá a referentes de distintas generaciones y tendrá homenajes a la trayectoria.
Hernán Drago y Edith Hermida estarán al frente de la conducción; por su parte, Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibirán a los invitados en la alfombra roja.
Además, según lo anunciado, habrá presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.
Todos los nominados a los Martín Fierro de la Música
Mejor Canción:
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Cazzu — Con otra
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Maria Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
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Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
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Luck Ra & Miranda! – Tu misterioso alguien
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Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
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Luck Ra & Miranda! – Tu misterioso alguien
Mejor Álbum:
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Milo J — La vida era más corta
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Maria Becerra — Quimera
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Cazzu — Latinaje
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Ca7riel y Paco Amoros — Papota
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Lali — Cuando el demonio llama
Mejor Colaboración:
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Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
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Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
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Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
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Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
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Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
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Turf & Lali — Loco un poco
Mejor Artista Femenina:
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Maria Becerra
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Ángela Leiva
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Tini
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Lali
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Cazzu
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Natalie Pérez
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Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino:
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Fito Páez
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Dante Spinetta
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Coti Sorokin
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Milo J
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Axel
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Abel Pintos
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Emanero
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Dillom
Mejor Grupo/Banda:
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Babasónicos
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Divididos
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Los Pericos
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Turf
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Airbag
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El Mató a un policía motorizado
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Tan Biónica
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Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino
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Simón Aguirre
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Lázaro Caballero
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Max Carra
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Roze
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Ramma
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Joaco Burgos
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Camionero
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Luciano Creiner
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Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina
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More con Flow
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Valentina Márquez
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Juana Rozas
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143Leti
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Mery Granados
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Valentina Olguín
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Candu Domínguez
Mejor Artista Pop
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Tini
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Lali
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Emilia
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Tiago PZK
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Maria Becerra
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Zoe Gotusso
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Yami Safdie
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Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo
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Babasónicos
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El Plan de la Mariposa
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Fito Páez
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Los Piojos
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Charly García
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Andrés Calamaro
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Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
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Dante Spinetta
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Trueno
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J Rei
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Duki
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L-Gante
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Nicki Nicole
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Milo J
Mejor Artista Folclórico
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Soledad Pastorutti
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Abel Pintos
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Luciano Pereyra
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Los Nocheros
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Destino San Javier
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Coki Ramírez
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Maggie Cullen
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Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
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Maria Becerra — Quimera Show 360° en River
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La K’onga — Cuartetour
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Lali — Lali Tour 2025
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Airbag — El Club de la Pelea
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Tini — Futttura
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Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo
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Emanero — Emanero Tour 2025
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Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo
Mejor Productor/a Musical.
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Mauro De Tommaso
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BZRP
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Nico Cotton
-
Big One
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Evlay
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Tatool
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Tote
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Oscar Mediavilla
Mejor Grupo/Banda Tropical
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Damas Gratis
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Los Totora
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La T y La M
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Ráfaga
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La K’onga
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Q’ Lokurra
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La Delio Valdez
-
Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino
-
Rodrigo Tapari
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Uriel Lozano
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El Polaco
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Ulises Bueno
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Daniel Agostini
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Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina
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Ángela Leiva
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Dalila
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Karina
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Eugenia Quevedo
Mejor Artista de Tango
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Guillermo Fernández
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Caro Minella
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Jorge Amicone
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Jorge Vázquez
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Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
-
Morfi, Todos a la Mesa
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LAM
-
Gran Hermano
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Telenueve Noticiero
Mejor Concepto Visual
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Maria Becerra
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Lali
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Tini
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Emanero
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Cazzu
-
Dillom
-
Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Manager Artístico
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Fernando Szereszevsky
-
Pocho Rocca
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Artes Group
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Natanael Real
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Daniel Grinbank
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Ana Poluyan
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Maxi El Brother
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Alberto Miguel
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Marcelo Fogoli
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Héctor Cavallero
Mejor Artista DJ
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Ezequiel Arias
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Sol Ortega
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Hernán Cattaneo
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Mariano Mellino
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Victoria Engel
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Carlos Alfonsín
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Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales/Jingles
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Saphirus
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Molto
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Kanji
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Rinde 2 – Luck Ra
Mejor Artista DJ Revelación
-
0ostil
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Victoria Why Not
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Discip
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Ana Helder
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Jay De Lys
-
Eze Ramires
Mejor Artista de Música Infantil
-
Panam
-
Plim Plim
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Margarita
-
Pau Pau
-
Topa
-
El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto
-
Valentina Márquez
-
Ulises Bueno
- Simón Aguirre
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