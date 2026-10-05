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Este domingo 4 de octubre, se dieron a conocer los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, cuya primera edición se celebrará el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño.

Entre las figuras que competirán por una estatuilla, aparecen: Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra, Ángela Leiva, Cazzu, Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez y Dante Spinetta.

También, integran las nominaciones Emanero, Babasónicos, Tan Biónica, Luck Ra, Valentín Merlo y Candu Domínguez, entre otros artistas que formarán parte de esta primera entrega.

La ceremonia está organizada por APTRA, presidida por Luis Ventura, con producción general y derechos de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve; la propuesta reunirá a referentes de distintas generaciones y tendrá homenajes a la trayectoria.

Hernán Drago y Edith Hermida estarán al frente de la conducción; por su parte, Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibirán a los invitados en la alfombra roja.

Además, según lo anunciado, habrá presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Música

Mejor Canción:

Cazzu — Con otra

Maria Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos MIRA TAMBIÉN España: Chubut muestra al mundo el potencial de su pesca en Conxemar 2026 La posible formación de Argentina para la despedida de Messi ante Benín

Luck Ra & Miranda! – Tu misterioso alguien

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! – Tu misterioso alguien

Mejor Álbum:

Milo J — La vida era más corta

Maria Becerra — Quimera

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoros — Papota

Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración:

Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina:

Mejor Artista Masculino:

Mejor Grupo/Banda:

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un policía motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

Maria Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

Maria Becerra — Quimera Show 360° en River

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo

Mejor Productor/a Musical.

Mauro De Tommaso

BZRP

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K’onga

Q’ Lokurra

La Delio Valdez

Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

Morfi, Todos a la Mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

Maria Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fogoli

Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus

Molto

Kanji

Rinde 2 – Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil

Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre

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