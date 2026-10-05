MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo su primera despedida; tras una gala de eliminación que puso a prueba a los participantes con un desafío inspirado en una final, Pachu Peña quedó fuera de la competencia y se convirtió en el primer eliminado de esta temporada.

La preparación presentada por el popular humorista acumuló varias observaciones negativas por parte de los jurados, pero una insólita irregularidad sepultó, de manera definitiva, su continuidad en el reality culinario: al realizar el corte sobre la milanesa bautizada como “Mila Clown”, los profesionales detectaron un trozo de papel film incrustado, directamente, en los ingredientes.

Apenas el tribunal gastronómico descubrió el elemento extraño e indagó al aire sobre su procedencia, el rosarino ensayó una excusa para salir del tenso momento. “Puede ser que, entre tanto martilleo, haya quedado un pedazo de papel film que se haya adherido”, argumentó sobre el imprevisto.

Sin embargo, las autoridades del certamen no dejaron pasar la falta y le remarcaron el grave peligro de contaminación física que representa semejante descuido para cualquier comensal, sumado a que, la carne, presentaba la grasa totalmente cruda al momento del juzgamiento.

Como si fuera poco, el acompañamiento de la carne tampoco logró pasar la rigurosa prueba de los chefs; el puré de papas recibió durísimos cuestionamientos por su textura, ya que, los expertos, indicaron que se distanciaba mucho del nivel de sofisticación que requiere la competencia y se asemejaba más a una simple papa hervida machacada.

En este marco, Germán Martitegui, Donato de Santis y Maru Botana dictaminaron que, la ejecución, no alcanzaba las exigencias mínimas, mientras que, Betular, sentenció el mal trago con una frase lapidaria: “Es muy engañoso el plato, porque, estéticamente, decís “guau” y cuando lo probás…”.

El cúmulo de errores técnicos en la cocción, las fallas en el sabor y el grosero descuido en la higiene alimentaria terminaron por definir la eliminación del reconocido comediantes.

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