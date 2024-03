El recorte del gasto público que lleva adelante el gobierno del presidente Javier Milei se explica principalmente por la caída en términos reales de las jubilaciones. Alivianar el peso de esos haberes en las cuentas de la Nación con una nueva fórmula de movilidad es uno de los objetivos que van pegados a las negociaciones con los gobernadores y los legisladores por la renovada Ley Bases y de cara al Pacto de Mayo. “Queremos ser justos“, aseguraron fuentes de Casa Rosada a La Opinión Austral sobre uno de los temas claves que buscan definir en abril. Mientras tanto, siguen las tratativas y los escándalos por los sueldos “de la política”.

Tras la retirada en febrero de la Ley Bases por falta de votos, Milei aceptó moderar sus expectativas sobre una reforma previsional que incluyera cambios como la edad jubilatoria para las mujeres, la eliminación de las moratorias de los últimos años y la reapertura a esquema que incluya a las AFJP -jubilación privada-. Todo eso quedará para más adelante si cambia la composición de fuerzas en el Congreso. La prioridad ahora es avanzar con el cambio de la fórmula de movilidad. Por la inflación de diciembre (25,5%), enero (20,6%) y febrero (estimada en 15%) y por cómo vienen las subas salariales y la recaudación de la Anses, la fórmula vigente arrojaría en junio un aumento entre 40% y 50%.

Según pudo reconstruir este medio, la intención de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, es la de evitar ese alza bajo el argumento de que la fórmula actual “no sirve” ya que, tal cual ocurrió en los últimos años, no permite a los haberes ganarle a la inflación. El nuevo proyecto libertario, por el contrario, incluye una actualización atada al Índice de Precios al Consumidor del Indec. La atractiva propuesta tras los peores largos meses de inflación de dos dígitos ocurre en plena convicción del Presidente de que “estamos muy cerca de una inflación de un dígito“.

En el Ejecutivo reconocen, a su vez, que por ese “empalme” o acople entre la fórmula actual y la nueva se genera un valle en que los jubilados pierden una vez más. Para compensarlos proponen otorgar en abril entre 10% y 15% de alza. Un proyecto de la Coalición Cívica que conduce la exdiputada Elisa Carrió explica, por ejemplo, que esa compensación debería ser del 20%. Milei puso el ojo, a su vez, en las moratorias. Evalúa junto a su equipo que a partir de ahora los trabajadores que no tengan aportes realizados -aún si fuera porque trabajó pero su empleador no le pagó a la Afip- ya no podrá acceder a una jubilación sino a un subsidio de menor cuantía. “Hay que ser justos con los que trabajaron y aportaron toda su vida“, aseguró a este medio una fuente con acceso al despacho presidencial.

La nueva fórmula está sobre la mesa de negociaciones con los gobernadores. En ese marco, cuando llegaron a Buenos Aires este viernes para participar de la cita que encabezaron en la Rosada el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, se encontraron con una propuesta fiscal sobre la mesa: 6 mil millones de dólares a repartir entre las provincias a cambio de que sus terminales en las Cámaras de Diputados y de Senadores aprueben la Ley Bases (o Ley Ómnibus, como se la conoce).

En el gobierno entienden que de esta manera las provincias solucionarían la falta de recursos para afrontar gastos básicos. A cambio, los gobernadores tendrían que pagar el costo político de restituir la coparticipación de la cuarta categoría del Impuesto a la Ganancia. El monto final a repartir se constituye enteramente con ese gravamen. “La votan y se transfiere el dinero“, resumieron ante este medio fuentes oficiales en los pasillos de la Rosada. Para los gobernadores el intercambio no es tan simple, en general todos agradecieron la convocatoria pero en particular abunda la postura de que “hay que ver“.

Cada jefe provincial tiene su agenda sobre lo que necesitan sus distritos y están listos para una discusión más larga por afuera de los márgenes trazados en Nación. Si bien de la nueva Ley Bases, Milei retiró los artículos más controvertidos sobre justicia penal (legítima defensa), los relacionados a la cultura, al derecho civil, la educación y aceptó buscar su tratamiento más adelante; hay otros que mantuvo como la ley de hidrocarburos y de la minería, textos que las provincias patagónicas miran con lupa.

Al marco para la producción y comercialización de hidrocarburos (petróleo y gas) y minería, se suman otros objetivos primordiales que Milei piensa mantener en la Ley Bases como la desregulación económica y la reforma del Estado. Quiere que salgan “cuanto antes“. Pero los gobernadores antes quieren hablar de reponer los fondos para el transporte y de incentivo docente (Fonid) -algunos conflictos ya están judicializados- y no parece haber quórum entre los 24 para dar un cheque en blanco. Es decir, asumir el costo por restituir Ganancias más los votos a la Ley Bases a cambio de una promesa de palabra de Posse y Francos.