Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado por la mañana, un fuerte sismo de magnitud 5.6 sorprendió al extremo sur de Chile y Argentina, generando inquietud en la región de Magallanes y Tierra del Fuego. El epicentro del movimiento telúrico se localizó en el mar, a 267 kilómetros al sur de Puerto Williams y a 289 kilómetros al sur de Ushuaia.

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 07:06 horas (hora local) y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.

No hubo daños ni afectación en Tierra del Fuego

El sismo no fue percibido en Tierra del Fuego y, hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructuras o servicios esenciales. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile confirmó que no hubo alteraciones ni consecuencias derivadas del movimiento.

El evento generó, además, una réplica de menor magnitud a las 07:43 horas, que alcanzó los 3.5 grados y tuvo el mismo epicentro marino. Más temprano, a las 06:09 horas, también se había registrado otro temblor a 233 km al Sur de Puerto Williams, de 3,5 de magnitud.

Antecedentes sísmicos en la región austral

El temblor registrado en la mañana de este sábado no es un hecho aislado en la región austral. Recientemente, en Río Turbio, Santa Cruz, se produjo un sismo menor que fue reportado por algunos vecinos. Asimismo, el pasado mes de mayo, otro movimiento sísmico afectó a la zona de Aysén, Chile, reforzando la preocupación por la actividad telúrica en esta área del continente que vino acompañado por un alerta de posible tsunami.

La actividad sísmica en la región

La región austral de Argentina y Chile se encuentra en una zona de actividad sísmica moderada, donde se registran periódicamente movimientos como parte de la dinámica natural del planeta. Estos sismos suelen tener epicentros en el lecho marino o en zonas cordilleranas, sin mayores consecuencias para las localidades cercanas.

Especialistas destacan que, aunque los temblores en el sur argentino no suelen ser destructivos, es importante mantener actualizados los protocolos de seguridad y la información preventiva, ya que forman parte de la geografía sísmica del territorio patagónico y antártico.

El rol de la vigilancia y la prevención

Tanto el Centro Sismológico Nacional de Chile como los organismos de monitoreo internacional, como el USGS, continúan analizando y difundiendo información sobre la actividad sísmica en la región. En el caso de Argentina, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) también realiza un monitoreo constante de la actividad telúrica, aunque en este caso no reportó ningún movimiento.

Leé más notas de La Opinión Austral