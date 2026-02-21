Juez pidió a la SIDE que intervenga en la investigación por la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería El magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó nuevas medidas de prueba y sumó a la Secretaría de Inteligencia de Estado y a la División Antiterrorista de la Policía Federal para analizar el paquete bomba. La investigación por estrago e intimidación pública busca determinar el origen de la encomienda y el circuito de recepción en la sede de Paseo Colón 533.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi solicitó la intervención de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en la investigación por la explosión ocurrida en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional. La decisión se conoció luego del estallido de un paquete que dejó cuatro personas heridas y obligó a evacuar el edificio.

El magistrado también dio intervención formal al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, que quedó a cargo de las pericias técnicas sobre el artefacto explosivo.

Como parte de las primeras medidas de prueba, De Giorgi pidió que se remitan fotografías del lugar del hecho, los planos del edificio y toda la documentación vinculada con el sistema de recepción y resguardo de encomiendas durante los últimos cuatro meses. La Justicia busca reconstruir el recorrido del paquete y establecer responsabilidades.

Cómo fue la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 13.50 en el piso 11 del edificio ubicado en la Avenida Paseo Colón 533, en el barrio porteño de San Telmo. Una encomienda compuesta por tres paquetes permanecía guardada desde hacía aproximadamente cuatro meses en una oficina de la institución.

Cuando el personal manipuló uno de los bultos, el artefacto detonó. La explosión provocó heridas a por lo menos dos oficiales, que el SAME trasladó al Hospital Argerich con quemaduras leves en brazos y tórax. Ambos se encuentran fuera de peligro.

Un tercer involucrado recibió atención médica en el lugar, mientras que una cuarta persona necesitó asistencia con oxígeno tras sufrir una crisis nerviosa. Por prevención, las autoridades evacuaron a unas 320 personas, tanto del edificio de Gendarmería como del inmueble lindero.

Bomberos, Policía de la Ciudad y Policía Federal desplegaron un amplio operativo que incluyó cortes de calles y desvíos de tránsito en la zona.

El paquete estaba dirigido a un ex director de la institución

La encomienda estaba dirigida al Comandante Mayor Diego Gasparutti, quien se desempeñó como director de la Escuela Superior de Gendarmería entre diciembre de 2021 y mediados de 2024. Según registros oficiales, asumió el 27 de diciembre de 2021 en reemplazo del Comandante Mayor Gabriel Horacio Calleja.

Fuentes de la investigación confirmaron que el paquete llegó hace unos cuatro meses y quedó a resguardo en la oficina del piso 11. Gasparutti ya no ocupaba el cargo cuando la correspondencia ingresó al edificio, lo que generó interrogantes entre los investigadores.

El exdirector se presentó el viernes en la sede para retirar el envío y algunas pertenencias personales. Allegados lo describieron como una persona sin conflictos conocidos y calificaron el ataque como “extraño” por estar direccionado a su nombre.

Pericias y detonación controlada

Tras la explosión, los efectivos realizaron la detonación controlada de un segundo paquete que formaba parte de la encomienda. Los peritos confirmaron que ese bulto no contenía explosivos en su interior.

La causa quedó caratulada de manera provisoria como “Estrago e intimidación pública”. Los investigadores analizan el artefacto que explotó, similar a una caja de cartón con un detonador en su interior, y buscan determinar si el material utilizado corresponde a explosivo plástico u otro compuesto de fabricación artesanal o industrial.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, acudió al lugar y mantuvo un intercambio con el titular del SAME, Alberto Crescenti, aunque no formuló declaraciones públicas.

El rol de la SIDE en la investigación

La intervención de la SIDE apunta a profundizar las tareas de inteligencia para establecer si existió una planificación previa o si el envío se vincula con alguna organización. La Secretaría colaborará con el análisis de antecedentes, posibles amenazas y cruces de información que permitan identificar a los responsables.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 concentró ahora la recolección de pruebas documentales y digitales, incluida la revisión de cámaras de seguridad y registros de ingreso de correspondencia.

Mientras avanzan las pericias, la investigación por la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería se centra en determinar quién envió el paquete bomba, cómo logró ingresar al circuito interno sin ser detectado y cuál fue el móvil detrás del ataque.