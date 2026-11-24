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María Becerra hizo vibrar Córdoba con su show en el estadio de Instituto; la artista llegó con su “Quimera Tour 360°” y desplegó una puesta en escena cargada de referencias locales.

La apertura fue con “Ramen para dos”, en medio de un gran despliegue visual; después, siguió con “Cerquita de Ti” y “Ojalá”.

Más adelante, antes de cantar “Hasta que me enamoro”, Becerra hizo una pausa y lanzó uno de los guiños más celebrados de la noche: dontó que soñaba con encontrar un cordobés que la llevara a las sierras, la invitara a tomar un fernet 70/30 y, después, la acompañara a un baile de la Mona en el Sargento.

Luego, para el cierre, apareció Ulises Bueno e interpretaron “Intento”; el encuentro hizo estallar al Monumental de Alta Córdoba.

También, la dupla cantó “Mentirosa” y “Adiós”; de esta forma, María Becerra despidió su paso por Córdoba con una fuerte impronta cuartetera.

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